Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Лидерами по сокращению расходов на выплату зарплат стали предприятия малого и среднего бизнеса из сектора спорта, отдыха и развлечений, следует из данных Сбербанка за период с конца марта по середину апреля

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Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.

На 24% снизили расходы на оплату труда своих работников малые и средние компании, занятые в сфере предоставления продуктов питания и гостиничного бизнеса. Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, работающих в сфере образования, упали на 21%, в секторе аренды и лизинга — на 17%.

По данным Сбербанка, в рассматриваемый период — с 26 марта по 15 апреля — свыше половины сотрудников, занятых в сфере аренды и лизинга (57%) и сфере трудоустройства/подбора персонала (54%), не получали зарплату. Почти 40% работников, занимающихся ремонтом компьютеров и бытовых предметов, остались без заработка.

Малые и средние предприятия, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, а также в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), не выплачивали зарплату 35% своих работников, в образовании — 34%, в сфере операций с недвижимостью и бухгалтерского учета — 33%.

Сбербанк является главным игроком на рынке зарплатных проектов: его доля составляет 60%, следует из данных ЦБ. По экспертным оценкам, рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., говорил зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин. В объеме карточных переводов Сбербанк занимает 94% рынка, в объеме платежей по картам за товары и услуги на его долю приходится 69% рынка.

Введение президентом режима нерабочих дней с условием сохранения зарплаты (продлен до 11 мая), а также самоизоляция населения привели к жесткому ограничению платежеспособного спроса. Последствиями карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, стали сокращения зарплат россиян, увольнения, а также перевод работников на неполный рабочий день с урезанием зарплаты и отправки работников в неоплачиваемый отпуск.