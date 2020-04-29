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Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Лидерами по сокращению расходов на выплату зарплат стали предприятия малого и среднего бизнеса из сектора спорта, отдыха и развлечений, следует из данных Сбербанка за период с конца марта по середину апреля
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.

  • На 24% снизили расходы на оплату труда своих работников малые и средние компании, занятые в сфере предоставления продуктов питания и гостиничного бизнеса. Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, работающих в сфере образования, упали на 21%, в секторе аренды и лизинга — на 17%.
  • По данным Сбербанка, в рассматриваемый период — с 26 марта по 15 апреля — свыше половины сотрудников, занятых в сфере аренды и лизинга (57%) и сфере трудоустройства/подбора персонала (54%), не получали зарплату. Почти 40% работников, занимающихся ремонтом компьютеров и бытовых предметов, остались без заработка.
  • Малые и средние предприятия, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, а также в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), не выплачивали зарплату 35% своих работников, в образовании — 34%, в сфере операций с недвижимостью и бухгалтерского учета — 33%.

Сбербанк является главным игроком на рынке зарплатных проектов: его доля составляет 60%, следует из данных ЦБ. По экспертным оценкам, рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн руб., говорил зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин.

В объеме карточных переводов Сбербанк занимает 94% рынка, в объеме платежей по картам за товары и услуги на его долю приходится 69% рынка.

Введение президентом режима нерабочих дней с условием сохранения зарплаты (продлен до 11 мая), а также самоизоляция населения привели к жесткому ограничению платежеспособного спроса. Последствиями карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, стали сокращения зарплат россиян, увольнения, а также перевод работников на неполный рабочий день с урезанием зарплаты и отправки работников в неоплачиваемый отпуск.

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Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Предприятия с численностью штата сотрудников 100 человек и выше практически не сокращали расходы на выплату зарплат сотрудникам, сказал журналистам вице-президент Сбербанка Станислав Карташов. «В основном сокращение идет по компаниям, где мало занятых, до 15 человек. Основной объем снижения заработной платы в апреле к марту сосредоточен в этом подсегменте», — сказал он. По его словам, в крупном компаниях в апреле «нет каких-то негативных изменений».

Ограничительные меры наносят «катастрофический» удар прежде всего по малому и среднему бизнесу, подрывая его инфраструктуру, а неплатежеспособность этого сектора в свою очередь ведет к сокращению бюджетных поступлений и может спровоцировать кризис в секторе финансовом, предупреждали российские экономисты в докладе фонда «Либеральная миссия» (.pdf). Риску банкротства подвержены 32% российских компаний, свидетельствуют результаты опроса ЦСР среди 1,4 предпринимателей с 20 по 24 апреля (есть у РБК).

По оценкам экономистов Альфа-банка, номинальные среднемесячные зарплаты россиян в апреле сократятся на 4% в годовом выражении, реальные — на 7%. В структуре денежных доходов населения основную долю занимает зарплата (63% по итогам первого квартала 2020 года), при ее снижении реальные денежные доходы населения будут неизбежно уменьшаться. Реальные располагаемые доходы населения за январь—март уже сократились на 0,2%. Основной удар по доходам населения на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал, предупреждают экономисты.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Старостина
Теги: Сбербанк, зарплаты, малый и средний бизнес
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