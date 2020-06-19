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Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в мае впервые в 2020 году вырос. Оптимизм вызван не фактическими показателями, а ожиданиями, что снимут все ограничения и бизнес вернется к нормальной работе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Деловая активность малого бизнеса улучшилась в мае по сравнению с апрелем, но осталась низкой. Одновременно были зафиксированы самые большие сокращения сотрудников и инвестиций. Таковы результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).

В апреле рассчитываемый в совместном исследовании индекс RSBI упал до 38,5 пункта — исторического минимума за все время проведения, сообщил РБК. В мае этот показатель поднялся до отметки 41,9, но остался ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о росте бизнеса.

В майском опросе участвовали 1602 компании из всех регионов. Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года. Лишь в январе индекс превысил 50 пунктов, составив 51,4 пункта.

На чем основан оптимизм

По сравнению с апрелем выросли все компоненты индекса: максимальный рост был зафиксирован в блоке продаж (на 6 пунктов), минимальный — в блоке инвестиций (менее чем на 1 пункт).

Деловая активность в Москве, где ограничения снимались медленнее, чем в большинстве других регионов, почти вернулась к уровню до карантина, сообщил заммэра Владимир Ефимов. По данным мэрии, оборот торговых и сервисных предприятий столицы во вторую неделю июня вырос на 4,2%, а в некоторых сферах вдвое. 9 июня в городе отменили режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня открылись летние веранды. С 23 июня планируют открыть кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны. Спортивные мероприятия разрешены при условии заполнения трибун до 10%. Остальные ограничения — на массовые мероприятия, кинопоказы, спектакли — останутся по меньшей мере до середины июля.

Продажи выросли уже в мае благодаря тому, что во многих регионах карантин сняли раньше, чем в Москве. «Малый бизнес только восстанавливается и приспосабливается к новым реалиям, поэтому говорить о возвращении к прежним масштабам бизнеса и о планах развития несколько преждевременно», — подчеркивает руководитель блока малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов.

  • Подавляющее большинство (76%) опрошенных отметили снижение выручки с марта.
  • 34% сократили производство, и лишь 13% увеличили. Заметно (с 30 до 20%) снизилась доля тех, кто планирует сократить бизнес в ближайшие три месяца.

  • Доля компаний, которые сообщили об увольнении сотрудников за последние три месяца, увеличилась с 35 до 37% — это самая высокая доля заявивших о сокращениях. Но снизилась доля тех, кто планирует оптимизацию в будущем, до 21%. Увеличивать штат намерены 18% опрошенных.

  • Нового максимума в мае достигла и доля снизивших инвестиции — об этом сообщили 34% компаний против 30% в апреле. Этот компонент индекса вырос за счет тех, кто планирует наращивать инвестиции в течение ближайших трех месяцев, а таких 23%, еще 20% думают сократить инвестиции в будущем.

  • Доля компаний, ожидающих дальнейшего ухудшения условий, составила 39% в апреле и 58% в мае. Улучшения ждут 24% бизнесменов.

  • Почти половина (48%) малых и средних предприятий рассчитывают выйти на стандартные показатели прибыли менее чем за полгода.

  • Лишь 3% респондентов ответили, что решили полностью закрыть бизнес.

Основную господдержку в кризис получил малый и средний бизнес из ограниченного списка пострадавших отраслей. Таким предприятиям предоставлена отсрочка по налогам, мораторий на проверки и банкротства, гранты на выплату зарплат по 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника, зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80% работников. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.

Автор: Ольга Агеева
Теги: малый бизнес, средний бизнес, деловая активность
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