Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в мае впервые в 2020 году вырос. Оптимизм вызван не фактическими показателями, а ожиданиями, что снимут все ограничения и бизнес вернется к нормальной работе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Деловая активность малого бизнеса улучшилась в мае по сравнению с апрелем, но осталась низкой. Одновременно были зафиксированы самые большие сокращения сотрудников и инвестиций. Таковы результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).

В апреле рассчитываемый в совместном исследовании индекс RSBI упал до 38,5 пункта — исторического минимума за все время проведения, сообщил РБК. В мае этот показатель поднялся до отметки 41,9, но остался ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о росте бизнеса.

В майском опросе участвовали 1602 компании из всех регионов. Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года. Лишь в январе индекс превысил 50 пунктов, составив 51,4 пункта.

На чем основан оптимизм

По сравнению с апрелем выросли все компоненты индекса: максимальный рост был зафиксирован в блоке продаж (на 6 пунктов), минимальный — в блоке инвестиций (менее чем на 1 пункт).