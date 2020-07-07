Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Доля россиян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь». Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия» во время кризиса

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., показал июньский опрос (есть у РБК) СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.

В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале (с 26 февраля по 3 марта), то есть до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления режима самоизоляции, что позволило выявить влияние пандемии и ограничительных мер на финансовое положение граждан. За основной показатель принят названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Погрешность результатов опроса－ 3,3%.

Почти 45% россиян живут на доходы ниже ₽15 тысяч

Доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. уменьшилась с 36,2% до 27,1%, следует из результатов исследования.