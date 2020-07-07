Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

- Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Больше всего граждан с таким доходом проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), в Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.
- Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 до 25 тыс. руб. выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне. Больше всего жителей с таким доходом в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%), Белгородской (41,7%), Владимирской (40%) и Свердловской (39,1%) областях.
- О среднем доходе на уровне менее 5 тыс. руб. в месяц сообщили 8,1% респондентов в июне, что на 1,2 п.п. выше, чем по итогам февральского опроса (6,9%). Наибольшая доля опрошенных с доходом до 5 тыс. руб. в Хабаровском крае (30%), Забайкальском крае (25%), Кабардино-Балкарии (25%), Волгоградской (24,1%) и Оренбургской (17,9%) областях.
- Доля россиян с доходом 25-35 тыс. руб. снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35-50 тыс. руб. — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50-100 тыс. руб. уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%.
- Одновременно доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей, наоборот, выросла с 1,8% до 2,1%. Жителей с доходом 50-100 тыс. руб. больше всего в ЯНАО (33,3%), в Московской области (18,8%), Москве (17,5%), ХМАО (11,1%) и Мурманской области (10,5%). С доходом от 100 тыс. руб. — в Москве (15%), Мурманской (10,5%), Тюменской (5,6%), Ростовской (5,6%) и Астраханской (5%) областях.
Проведенный в мае опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан выявил сокращение доходов у 58% россиян. По оценке РАНХиГС, каждый второй занятый в России может потерять работу или часть доходов из-за кризиса. Наиболее подвержены рискам работники пострадавших отраслей, неофициально трудоустроенные, самозанятые, молодые работники и женщины.
В мае уровень безработицы в России достиг максимума за последние восемь лет — 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращения, оценивал министр экономического развития Максим Решетников.
Уровень бедности, согласно данным госстатистики за 2019 год, составил 12,3% населения, это означает, что по итогам прошлого года 18,1 млн россиян жили на доходы ниже прожиточного минимума. Росстат оценивает медианный доход в 34,5 тыс. руб., то есть 50% работников крупных и средних предприятий, получают зарплату выше указанного уровня и столько же ниже.
Изменение доходов из-за кризиса
- Половина (50,3%) респондентов в ходе июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и членов семьи не изменился с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции;
- В то же время 19,7% отмечают «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта, например, один из членов семьи потерял заработок;
- Еще 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи;
- Каждый десятый потерял заработок полностью.
Более 60% россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике. Тем же, у кого накопления все-таки есть, в случае внезапной потери доходов хватит их в лучшем случае на полгода, показывало предыдущее исследование «Росгосстрах жизнь».
Рост расходов на еду и антисептики
- Около 42% опрошенных сообщили, что их бытовые расходы во время пандемии никак не изменились;
- 37,3% респондентов указали на рост трат на продукты, медицинские маски и антисептики; еще 4,1% сообщили, что их расходы выросли из-за поездок на такси, поскольку общественным транспортом в период пандемии они передвигаться опасались.
- Меньше стали тратить 14,6% опрошенных;
- 32,4% респондентов вынуждены были отказаться от трат на «мелкие удовольствия» в условиях кризиса. Значительная же доля опрошенных (43,8%) отметила, что из-за невысоких доходов и до кризиса не «тратила на себя», поэтому вынужденного отказа от таких трат не было.
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.
Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с апрельским прогнозом Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, который предполагает сокращение показателя на 17,5% во втором квартале 2020 года, но экономисты госкорпорации немного оптимистичнее в отношении годового результата показателя, прогнозируя сокращение на 6,5% по итогам 2020 года.
Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа, министерство ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,5% по итогам текущего года.