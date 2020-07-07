Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 08:01 РБК Pro: какие ошибки могут привести гендиректора на скамью подсудимых Pro, 08:00 Село умершего Нурмагомедова предложили переименовать в его честь Спорт, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля Общество, 07:59 Почему провалились приложения для слежки за инфицированными — Bloomberg Pro, 07:58 В Японии из-за ливней погибли более 50 человек Общество, 07:33 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 07:29 Отец российского легкоатлета объяснил планы сына сменить гражданство Спорт, 07:24 Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса Политика, 07:06 Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая Политика, 07:00 Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии Экономика, 06:42 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 06:41 Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме Политика, 06:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Доля россиян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь». Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия» во время кризиса
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., показал июньский опрос (есть у РБК) СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.

В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале (с 26 февраля по 3 марта), то есть до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления режима самоизоляции, что позволило выявить влияние пандемии и ограничительных мер на финансовое положение граждан. За основной показатель принят названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Погрешность результатов опроса－ 3,3%.

Почти 45% россиян живут на доходы ниже ₽15 тысяч

Доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. уменьшилась с 36,2% до 27,1%, следует из результатов исследования.

  • Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Больше всего граждан с таким доходом проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), в Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.
  • Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 до 25 тыс. руб. выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне. Больше всего жителей с таким доходом в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%), Белгородской (41,7%), Владимирской (40%) и Свердловской (39,1%) областях.
  • О среднем доходе на уровне менее 5 тыс. руб. в месяц сообщили 8,1% респондентов в июне, что на 1,2 п.п. выше, чем по итогам февральского опроса (6,9%). Наибольшая доля опрошенных с доходом до 5 тыс. руб. в Хабаровском крае (30%), Забайкальском крае (25%), Кабардино-Балкарии (25%), Волгоградской (24,1%) и Оренбургской (17,9%) областях.
  • Доля россиян с доходом 25-35 тыс. руб. снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35-50 тыс. руб. — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50-100 тыс. руб. уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%.
  • Одновременно доля опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей, наоборот, выросла с 1,8% до 2,1%. Жителей с доходом 50-100 тыс. руб. больше всего в ЯНАО (33,3%), в Московской области (18,8%), Москве (17,5%), ХМАО (11,1%) и Мурманской области (10,5%). С доходом от 100 тыс. руб. — в Москве (15%), Мурманской (10,5%), Тюменской (5,6%), Ростовской (5,6%) и Астраханской (5%) областях.

Проведенный в мае опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан выявил сокращение доходов у 58% россиян. По оценке РАНХиГС, каждый второй занятый в России может потерять работу или часть доходов из-за кризиса. Наиболее подвержены рискам работники пострадавших отраслей, неофициально трудоустроенные, самозанятые, молодые работники и женщины.

В мае уровень безработицы в России достиг максимума за последние восемь лет — 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращения, оценивал министр экономического развития Максим Решетников.

Уровень бедности, согласно данным госстатистики за 2019 год, составил 12,3% населения, это означает, что по итогам прошлого года 18,1 млн россиян жили на доходы ниже прожиточного минимума. Росстат оценивает медианный доход в 34,5 тыс. руб., то есть 50% работников крупных и средних предприятий, получают зарплату выше указанного уровня и столько же ниже.

Изменение доходов из-за кризиса

  • Половина (50,3%) респондентов в ходе июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и членов семьи не изменился с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции;
  • В то же время 19,7% отмечают «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта, например, один из членов семьи потерял заработок;
  • Еще 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи;
  • Каждый десятый потерял заработок полностью.

Более 60% россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике. Тем же, у кого накопления все-таки есть, в случае внезапной потери доходов хватит их в лучшем случае на полгода, показывало предыдущее исследование «Росгосстрах жизнь».

Рост расходов на еду и антисептики

  • Около 42% опрошенных сообщили, что их бытовые расходы во время пандемии никак не изменились;
  • 37,3% респондентов указали на рост трат на продукты, медицинские маски и антисептики; еще 4,1% сообщили, что их расходы выросли из-за поездок на такси, поскольку общественным транспортом в период пандемии они передвигаться опасались.
  • Меньше стали тратить 14,6% опрошенных;
  • 32,4% респондентов вынуждены были отказаться от трат на «мелкие удовольствия» в условиях кризиса. Значительная же доля опрошенных (43,8%) отметила, что из-за невысоких доходов и до кризиса не «тратила на себя», поэтому вынужденного отказа от таких трат не было.

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.

Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с апрельским прогнозом Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, который предполагает сокращение показателя на 17,5% во втором квартале 2020 года, но экономисты госкорпорации немного оптимистичнее в отношении годового результата показателя, прогнозируя сокращение на 6,5% по итогам 2020 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа, министерство ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,5% по итогам текущего года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: бедность, безработица, падение доходов, массовые сокращения, коронавирус
Материалы по теме
Труд на карантине: как пандемия повлияла на оценки российской безработицы
Экономика
Безработица в России выросла до максимума за восемь лет
Экономика
Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter