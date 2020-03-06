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Российский бизнес задает TON
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Газета
Российский бизнес задает TON
Газета № 024 (3191) (0603) Технологии и медиа,
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Российский бизнес задает TON
Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала список инвесторов блокчейн-платформы Павла Дурова
В числе инвесторов в криптовалюту Gram, которую намерен запустить основатель Telegram Павел Дуров, оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова и бизнесмена Михаила Гуцериева, следует из документов SEC
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова.

Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства, инициированного SEC в октябре 2019 года. Маккеон указывает тех, кто участвовал во втором раунде ICO и может стать валидатором криптовалюты (создавать и подтверждать новые блоки блокчейна, то есть заниматься добычей криптовалюты). Документ, содержащий список, приобщен к делу.

Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли в начале 2018 года $1,7 млрд. Запуск TON должен был состояться до конца октября 2019 года, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск платформы был отложен на 30 апреля.

Новые детали создания криптовалюты Telegram — в материале РБК.

Технологии и медиа
Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Кому приписывают инвестиции в Gram

Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не были раскрыты, но некоторые инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

В списке Маккеона указаны 98 инвесторов, среди которых частные лица и компании. В том числе:

  • зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Batios Holdings Limited, которой, по данным SEC, управлял бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. В отчете Стивена Маккеона указано, что Batios Holdings Limited должна получить 15 млн Gram за $20 млн. Получить комментарий Абызова не удалось;
  • зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norma Investments Limited, которую называли офшором миллиардера Романа Абрамовича. Согласно отчету компания инвестировала в TON $10 млн и должна была получить за них 7,5 млн Gram. Абрамовича уже называли инвестором проекта Павла Дурова, однако его представитель не подтвердил эту информацию. Сейчас представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев;
  • Давид Якобашвили, согласно документу, договорился о покупке 37,6 млн Gram на $50 млн. Ранее бизнесмен заявил, что инвестировал $10 млн. Источник, близкий к Якобашвили, рассказал РБК, что в ходе первого раунда он приобрел TON на $10 млн, а в ходе второго — на $50 млн. Сам Якобашвили отказался от комментариев;
  • фонд Larnabel Enterprises, связанный с семьей Михаила Гуцериева. Он договорился о покупке 11,3 млн Gram за $15 млн. РБК направил запрос в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева;
  • Veeam Software Limited ($10 млн за 7,52 млн Gram) Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Представитель Veeam не ответил на момент публикации;
  • Pacific Liberty SPC ($12 млн за 9 млн Gram). Как пояснил один из инвесторов TON, Pacific liberty — это платформа, на которой работает множество фондов с независимыми бенефициарами. Связаться с ее представителями не удалось.
  • голландская инвестиционная компания Stiron B.V. ($10 млн за 7,5 млн Gram). РБК направил запрос в эту компанию;
  • полный тезка одного из основателей Comedy Club Артак Гаспарян ($1,5 млн за 1,1 млн Gram). Гаспарян отказался от комментариев;
  • полный тезка главы правозащитного фонда «Альтернатива» Олег Мельников (751,9 тыс. Gram на $1 млн). В разговоре с РБК Мельников заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем участии в проекте. Ранее Мельников планировал запустить собственную криптовалюту HumanCoin, но сейчас, по его словам, этот проект заморожен из-за трудностей с регистрацией в SEC. «Мы пытаемся это сделать», — заявил он.

В списке Маккеона скрыты имена девяти инвесторов, в сумме вложивших в TON $91 млн. РБК направил запрос Маккеону.

Маккеон также приводит список компаний, которые планировали использовать функционал Gram в своей работе. Среди них, например, указаны агрегатор такси Gett, крупнейший украинский банк Приватбанк и агрегатор авиабилетов «КупиБилет».

Кто еще инвестировал в TON

Ранее об инвестициях в TON также заявил основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин, он вложил $17 млн в ходе pre-ICO Telegram в январе 2018 года.

Венчурные фонды iTechCapital и Da Vinci Capital собирали пулы инвесторов для участия во втором раунде закрытой продажи токенов TON. Из ранее опубликованных документов SEC следовало, что связанная с фондом Da Vinci Capital структура Disruptive Era Fund SP выкупила токены на $45,4 млн. Еще $50,2 млн в блокчейн-платформу вложила Space Investments, структура фонда InVenture Partners.

Китайская компания The9 Ltd сообщала, что инвестировала $2 млн в ходе закрытого ICO Telegram.

Наконец, от лица инвесторов TON выступал управляющий партнер компании Exante Алексей Кириенко. Представитель Exante отметил, что инвесторы сохраняют эмбарго на комментарии во время суда и по возможности воздерживаются от них. «Исход суда предсказать невозможно, как и то, удастся ли запустить TON или нет. Мы уверены, что Павел Дуров будет следовать условиям, прописанным в договоре», — сообщил он.

Что будет с блокчейн-платформой Telegram

Создатели TON обещали инвесторам вернуть деньги в случае, если платформа не будет запущена в оговоренные сроки. После того как SEC наложила запрет на выпуск криптовалюты, Telegram согласовал с инвесторами перенос ее запуска на 30 апреля 2020 года.

На заседании 19 февраля Федеральный окружной суд США Южного округа Нью-Йорка продлил запрет на продажу криптовалюты на неопределенное время, отметив, что точный срок действия запрета он определит позже. Тогда же адвокат Telegram Александр Драйлевски заявил, что, если к 30 апреля запрет на продажу не будет снят, компания вернет инвесторам деньги. Как ранее уточнялось в документах SEC, команда Telegram брала на себя обязательство вернуть привлеченные средства минус затраты на проект. На 31 января они составляли $218 млн.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Тимофей Дзядко, Анна Балашова.
Теги: Telegram , SEC , Михаил Абызов , Роман Абрамович
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