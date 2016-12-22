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«Ведомости» узнали об инвестициях Абрамовича в Telegram
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«Ведомости» узнали об инвестициях Абрамовича в Telegram
Бизнес, 17 фев, 04:02
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«Ведомости» узнали об инвестициях Абрамовича в Telegram
Павел Дуров отчитался о привлечении $850 млн на развитие Telegram и блокчейн-платформы TON, которыми управляет вместе со своим братом. По информации источников «Ведомостей», в числе инвесторов был бизнесмен Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: SOLO / Zuma / Global Look Press)

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед американскими властями о привлечении $850 млн от 81 инвестора, следует из опубликованных 13 февраля Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) материалов. Внимание на это обратили «Ведомости».

В документе комиссии в пунктах с информацией об эмитенте указаны две компании — TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которыми управляют братья Павел и Николай Дуровы. В графе «тип размещенных ценных бумаг» отмечаются «соглашения о покупке криптовалюты». Первый платеж от инвесторов, как говорится в отчете, поступил 29 января 2018 года. В документе указано, что вырученные $850 млн пойдут на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram.

Инвесторы, вложившие в проекты братьев Дуровых деньги, не раскрываются в опубликованном американской комиссией документе. Одним из российских инвесторов стал бизнесмен Роман Абрамович, утверждают два собеседника издания, знакомые с менеджерами предпринимателя. Человек, знакомый с крупными участниками ICO, сообщил изданию, что Абрамович мог вложить в развитие мессенджера $300 млн. Два других собеседника добавляют, что предприниматель является одним из первых россиян, которые получили право инвестировать в компании Дуровых.

Представитель Millhouse, компании, управляющей активами Абрамовича, Джон Манн и Павел Дуров отказались от комментариев «Ведомостям».

В числе инвесторов проектов Дуровых оказались также основатель и генеральный директор QIWI Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили. Солонин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что вложил $17 млн в ходе pre-ICO мессенджера в январе 2018 года, став вторым по объему вложений в Telegram среди российских инвесторов. Якобашвили рассказал РБК, что инвестировал $10 млн своих личных средств в мессенджер Дурова.

«Компания интересная, развивается, команда у них хорошая, вот и решил инвестировать», — пояснил он свое решение.​

Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года
Технологии и медиа

О том, что Telegram планирует запустить собственный блокчейн-проект и провести ICO, стало известно в конце 2017 года. На YouTube появилась краткая презентация проекта, а уже в начале января портал TechCrunch со ссылкой на источники сообщил, что мессенджер планирует запустить блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой Gram.

После этого сразу несколько Telegram-каналов, посвященных деятельности мессенджера, распространили 132-страничный документ с техническим описанием TON, под которым стояла подпись Николая Дурова.

Также в январе агентство Bloomberg сообщило, что Telegram планирует провести самое амбициозное первичное размещение токенов (ICO). В ходе предварительной продажи мессенджер рассчитывает привлечь рекордные $600 млн, а также столько же в ходе публичной продажи виртуальных монет в марте. Такое размещение — $1,2 млрд — стало бы самым крупным в истории.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Telegram , Роман Абрамович , Инвестиции
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