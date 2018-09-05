Как бизнесмен из Москвы занялся криптовалютой для борьбы с рабством

Основатель фонда «Альтернатива» Олег Мельников управляет очень разными проектами: продает сухой лед, решает, как помочь человеку, освобожденному из трудового рабства, и разрабатывает стратегию продвижения криптовалюты HumanCoin

Фото: REUTERS

«Освобождением людей из рабства я начал заниматься случайно: в 2011 году помогал знакомому вызволять друга в Дагестане», — сидя на широком диване в московском баре и потягивая кальян, вспоминает 27-летний основатель фонда «Альтернатива» Олег Мельников. Отсюда он управляет несколькими очень разными проектами: продает сухой лед, решает, как помочь человеку, освобожденному из 11-летнего трудового рабства на Кавказе, и разрабатывает стратегию продвижения криптовалюты HumanCoin.

«Альтернатива» прославилась участием в нескольких громких спецоперациях. В 2012 году волонтеры фонда вместе со СМИ обнаружили в подсобке магазина в московском районе Гольяново более десяти трудовых рабов из стран Средней Азии. В 2013-м вызволяли незаконно удерживаемых работников кирпичных заводов в Дагестане, а в этом году — нигерийскую девушку из столичного дома терпимости. Всего за время работы «Альтернатива» освободила около 800 трудовых рабов не только в России, но и за рубежом, рассказывает Мельников. В конце прошлого года фонд заявил о начале активной работы в Иордании, куда российские девушки часто попадают в сексуальное рабство.

Фонд никак не зарегистрирован и финансируется в основном из личных средств самого Мельникова: ежемесячный объем добровольных пожертвований — 50–100 тыс. руб. при минимальных тратах в 2 млн руб., утверждает основатель «Альтернативы». По словам Мельникова, деньги на освобождение людей из рабства он берет из бизнеса: семье Олега принадлежат завод по производству сухого льда в Подмосковье и мусороперерабатывающее предприятие в Кимрах. Оценить реальные обороты его активов из официальной отчетности затруднительно: так, бизнес в Кимрах записан на ИП сестры Мельникова. Нежелание регистрировать фонд он объясняет тем, что это «неизбежно ограничит возможности по помощи людям».

Новый проект «Альтернативы», анонсированный в середине июля, лишь частично связан с освобождением людей из рабства. Фонд намерен выпустить собственную криптовалюту HumanCoin общим объемом 46 млн монет, планируемый выход на криптобиржи — сентябрь-октябрь 2018 года, рассказал журналу РБК Мельников. При номинале $1 в «Альтернативе» ждут кратного роста стоимости криптовалюты: по мнению основателя фонда, его обеспечат коммерческие проекты в странах третьего мира.

Фото: Василий Ильинский

Летом был запущен британский проект с идентичным названием Humancoin, суть которого заключается в использовании блокчейн-технологий для отслеживания благотворительных пожертвований. Руководитель британского Humancoin Гайлс Гайлер заявил журналу РБК, что не видит проблем в совпадении названий.

По плану Мельникова, с каждым освобожденным рабом из оборота будет изыматься один HumanCoin. «Сейчас в мире насчитывается около 46 млн рабов, так что после полной ликвидации этой проблемы исчезнет и наша криптовалюта», — делится он концепцией. Кроме того, вместе с запуском проекта все, кто поддерживают фонд благотворительными взносами, станут его своеобразными соинвесторами, если вместо традиционных платежей выберут покупку HumanCoin, считает основатель «Альтернативы».

Валюта для Африки и «антирабские» сертификаты

Сейчас «Альтернатива» ведет переговоры с Министерством финансов Южного Судана об использовании 2 млн эмитированных HumanCoin для внутренних расчетов в стране: есть идея использовать криптовалюту в бытовых транзакциях населения, продолжает Мельников. Почти 90% граждан этой африканской страны по-прежнему пользуются кнопочными мобильным телефонами, однако, несмотря на это, переводы HumanCoin можно будет проводить через стандартные USSD‑запросы (комбинации цифр и символов * и #). В качестве подтверждения серьезности суданского проекта «Альтернатива» опубликовала во «ВКонтакте» документ на бланке фонда, подписанный Мельниковым и техническим советником министра финансов Джоном Дором Майоком. Согласно этому документу Южный Судан готов включить HumanCoin в золотовалютный резерв государства.

В южносуданском Минфине не ответили на вопросы журнала РБК. Помощник экс-министра финансов Стефана Дау, ушедшего в марте, заявил, что при нем таких переговоров не велось. Мельников говорит, что помощь в установлении контакта с чиновниками Южного Судана оказывает дагестанская компания «Сафинат», которая участвовала в строительстве нефтеперерабатывающего завода в этой стране. Исполнительный директор Safinat Limited South Sudan Александр Новиков подтвердил журналу РБК, что компания помогает «Альтернативе», в том числе в переговорах с министерством и местным Центробанком.

«Альтернатива» намерена запустить еще один международный проект: фонд предложит компаниям, поставляющим свои товары в Евросоюз, пройти добровольную сертификацию на предмет использования рабского труда. В Европе, с ее высоким уровнем политической сознательности, подобный маркер на товаре может быть востребованным, говорит Мельников. Стоимость сертификата составит $1 с одного работника в месяц, получить его можно будет после визита аудиторов «Альтернативы», расчет может вестись в том числе с использованием HumanCoin. Сейчас идут переговоры с известным разработчиком программного обеспечения для майнинга криптовалюты Bitfury, основанной уроженцем Латвии Валерием Вавиловым. В Bitfury подтвердили факт проведения переговоров с «Альтернативой», но подробности раскрывать не стали.

Сооснователь биржи Exmo Иван Петуховский отзывается о российском проекте критически: «Я с уважением отношусь к движению «Альтернатива», но на данном этапе на сайте я не вижу ни Whitepaper проекта, ни подробной токеномики (подробное обоснование стоимости и экономика криптовалюты. — РБК). Зато есть распределение полученных средств: 30% — команде, 30% — партнерам и 40% — частным инвесторам».

Отсутствие проработанной экономической модели и фантастические замыслы действительно могут отпугнуть инвесторов, знакомых со статистикой крипторынка. Около 80% всех ICO-проектов изначально были «скамом», то есть создатели в реальности не планировали реализовывать свои обещания, считают аналитики американской исследовательской компании Satis Group. Ажиотаж вокруг ICO давно спал: по подсчетам портала CoinSchedule, уже в прошлом году около 60% всех проектов собрали менее половины от заявленных инвестиций.