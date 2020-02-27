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Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Издание согласилось с тем, что при оценке дохода Ратмира Тимашева и Андрея Баронова не было учтено несколько факторов. Среди них — страны проживания предпринимателей
Ратмир Тимашев (Фото: Alexander88cherkasov / wikimedia.org)

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.

Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд. Однако позже выяснились детали сделки. Оказалось, что по ее условиям 10% доли предпринимателей в стартапе перешло в опционный пул для ключевых сотрудников.

Помимо этого, Forbes указал, что с полученных $900 млн каждому из бизнесменов придется заплатить налоги. У Тимашева, который живет в США, доход от сделки составит $630 млн, а у налогового резидента Швейцарии Баронова — $720 млн.

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Таким образом, учитывая другие активы, у Тимашева теперь $680 млн, а у Баронова — $770 млн, указывает издание.

Veeam Software — основанная в 2006 году компания, которая разрабатывает программное обеспечение для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. В результате их продукция должна способствовать экономному расходованию вычислительных ресурсов и оптимизации скорости выполнения операций.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes, миллиардер
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