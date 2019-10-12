Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Власти США считают, что первичное размещение токенов Telegram прошло в нарушение закона. Криптовалюту Gram на $424,5 млн. приобрели 39 инвесторов из Штатов

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила Стефани Авакян, сопредседатель отдела правоприменения SEC.

РБК направил запрос основателю Telegram Павлу Дурову.

О чем говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США: