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Технологии и медиа ,  
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Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Власти США считают, что первичное размещение токенов Telegram прошло в нарушение закона. Криптовалюту Gram на $424,5 млн. приобрели 39 инвесторов из Штатов
Фото: ZUMA / ТАСС

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила Стефани Авакян, сопредседатель отдела правоприменения SEC.

РБК направил запрос основателю Telegram Павлу Дурову.

О чем говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США:

  • Telegram заявлял, что намерен выпустить Gram до 31 октября. Если компания не выполнит обещание, она будет вынуждена вернуть инвесторам деньги. Если не запретить, ответчик выполнит задуманное, не проходя все формальные процедуры, которые предписывают американские законы.
  • «Другими словами, ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте», — сказано в документе.
  • В ходе подготовительной стадии выпуска криптовалюты, Telegram продал примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю. Большая часть из $1,7 млрд были привлечены от инвесторов из США: 39 покупателей оттуда приобрели более 1 млрд Gram на сумму $424,5 млн.
  • Некий частный инвестор из Буффало, Нью-Йорк, вместе с братьями Дуровыми финансировал запуск бета-версии мессенджера Telegram в конце 2013 года.

Комиссия утверждает, что Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. не зарегистрировали предложение и продажу токенов Gram в нарушение положений закона о ценных бумагах от 1933 года.

Telegram может поучаствовать в размещении и не только на американском рынке, сообщи РБК один из инвесторов, который намерен участвовать в ICO.

«Я считаю это негативный сигнал для размещения в Штатах и среди институциональных инвесторов. Думаю, это подогреет интерес к размещению. Но интерес среди институционалов пропадет, пока не договорятся», — заявил РБК основатель и управляющий партнер Da Vinci Олег Железко, который планировал принять участие в ICO Telegram.

Один из крупных инвесторов ICO Telegram, сооснователь Вимм-Билль-Данн Давид Якобашвили отказался от комментариев.

Авторы: Константин Нагаев, Анна Балашова, Тимофей Дзядко
При участии: Евгения Баленко
Теги: Telegram, ICO
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