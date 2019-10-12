Власти США остановили ICO Telegram. Что важно знать

Что случилось
- В пятницу, 11 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. — предположительно занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США (без, как считают в SEC, необходимой регистрации) и за рубежом. SEC направила иск в суд Южного округа Нью-Йорка к зарегистрированным на Британских Виргинских островах компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.
- Указанные структуры в феврале 2018 года уведомили SEC о планах выпустить криптовалюту. Из материалов компаний следовало, что в январе-марте они продали примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю и привлекли $1,7 млрд. Значительная часть этой суммы дали инвесторы из США: 39 покупателей оттуда приобрели более 1 млрд Gram за $424,5 млн, говорится в иске SEC.
- Заявление SEC сделано незадолго до запуска блокчейн-платформы и начала продажи Gram для всех желающих — планируется, что запуск случится до 31 октября. В противном случае проект Дурова должен вернуть инвесторам деньги.
- «Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила Стефани Авакян, сопредседатель отдела правоприменения SEC.
В чем подозревают Telegram
Из иска SEC следует, что основная претензия к структурам Telegram — непрозрачность бизнес-модели, что можно расценивать как нарушение американского законодательства, в частности:
- Соглашение о покупке Gram не включало в себя финансовую историю компании, информацию о ее способности генерировать прибыль. Покупатели не получат информацию, которая позволит им решить, стоит ли инвестировать в Gram. Не будет у них также информации о том, какое вознаграждение в результате ICO получат братья Дуровы.
- «Другими словами, ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте», — сказано в документе.
- Исходя из инфраструктуры мессенджера и возможности общаться и проводить транзакции анонимно, если Gram будут выпущены, будет сложно, если не невозможно, отследить, кто приобретал их, или знать, кто является на данный момент инвестором проекта, считают в Комиссии. Хотя Telegram намерен ввести для пользователей будущих сервисов требование KYC (Know Your Customer, англ. — «знай своего клиента», политика идентификации клиентов), сама компания заявляла, что не будет иметь доступ к этой информации. Кроме того, не ясно, будет ли идентификация участников транзакции доступна на вторичном рынке для Gram.
- Gram не имеет легального статуса ни в какой юрисдикции.