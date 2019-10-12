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Власти США остановили ICO Telegram. Что важно знать
Власти США поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram — запуск операций с ней должен состояться до конца октября. Как это повлияет на проект Павла Дурова, разбирался РБК
Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Что случилось

  • В пятницу, 11 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. — предположительно занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США (без, как считают в SEC, необходимой регистрации) и за рубежом. SEC направила иск в суд Южного округа Нью-Йорка к зарегистрированным на Британских Виргинских островах компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.
  • Указанные структуры в феврале 2018 года уведомили SEC о планах выпустить криптовалюту. Из материалов компаний следовало, что в январе-марте они продали примерно 2,9 млрд Gram 171 покупателю и привлекли $1,7 млрд. Значительная часть этой суммы дали инвесторы из США: 39 покупателей оттуда приобрели более 1 млрд Gram за $424,5 млн, говорится в иске SEC.
  • Заявление SEC сделано незадолго до запуска блокчейн-платформы и начала продажи Gram для всех желающих — планируется, что запуск случится до 31 октября. В противном случае проект Дурова должен вернуть инвесторам деньги.
  • «Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила Стефани Авакян, сопредседатель отдела правоприменения SEC.

В чем подозревают Telegram

Из иска SEC следует, что основная претензия к структурам Telegram — непрозрачность бизнес-модели, что можно расценивать как нарушение американского законодательства, в частности:

  • Соглашение о покупке Gram не включало в себя финансовую историю компании, информацию о ее способности генерировать прибыль. Покупатели не получат информацию, которая позволит им решить, стоит ли инвестировать в Gram. Не будет у них также информации о том, какое вознаграждение в результате ICO получат братья Дуровы.
  • «Другими словами, ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте», — сказано в документе.
  • Исходя из инфраструктуры мессенджера и возможности общаться и проводить транзакции анонимно, если Gram будут выпущены, будет сложно, если не невозможно, отследить, кто приобретал их, или знать, кто является на данный момент инвестором проекта, считают в Комиссии. Хотя Telegram намерен ввести для пользователей будущих сервисов требование KYC (Know Your Customer, англ. — «знай своего клиента», политика идентификации клиентов), сама компания заявляла, что не будет иметь доступ к этой информации. Кроме того, не ясно, будет ли идентификация участников транзакции доступна на вторичном рынке для Gram.
  • Gram не имеет легального статуса ни в какой юрисдикции.

Продажа криптовалюты Telegram может стать вторым по величине размещением токенов за всю историю криптовалют. Больше удалось собрать только стартапу с Каймановых островов Block.one в мае 2019 года, который привлек около $4,1 млрд в форме ICO, а всего — $7,12 млрд.

Создатели блокчейн-патформы TON планируют сделать на ее основе экосистему различных сервисов, ключевыми из которых будут платежная система TON Payments с криптовалютой Gram, хранилище файлов TON Storage, TON Proxy для обхода блокировок и др. Разрабатываемый блокчейн, как говорилось в техническом описании проекта (white paper), будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — может проводить лишь 9–12 транзакций в секунду, а Visa и Mastercard — несколько тысяч. Сначала TON будет встроен в мессенджер Telegram, но в перспективе платформу планируют внедрять и в другие сервисы и социальные сети.

В ходе первого раунда ICO один Gram был оценен в $0,37, в ходе второго — в $1,33. Рекомендованная цена при запуске составляет $3,62.

Что еще стало известно из-за претензий SEC

В иске SEC также приводятся детали о бизнесе и текущем состоянии Telegram

  • Запуск бета-версии мессенджера Telegram еще в конце 2013 года вместе с братьями Дуровыми финансировал некий частный инвестор из Буффало.
  • На 31 января 2019 года команда Telegram потратила примерно $218 млн из привлеченных $1,7 млрд на поддержку мессенджера и блокчейна.
  • Telegram выпустил 500 млн Gram (около 10% от общего объема эмитируемой криптовалюты) для оплаты продуктов для платформы TON от сторонних разработчиков. Еде 100 млн Gram будут выпущены в пользу братьев Дуровых, 100 млн — для разработчиков Telegram и около 1,4 млрд (28% от эмитируемых Grams) — на другие нужды TON Foundation. Из них 250 млн Gram собираются передать пользователям мессенджера.
  • Большой объем Gram — 56% от общего количества, которое должно быть выпущено — уже обещаны институциональным инвесторам или другим первым покупателям.

Как повлияют претензии SEC на размещение

Как указал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, по сути, Telegram уже провел частное размещение среди ограниченного круга инвесторов. И теперь продавать токены будут они, а не сам Telegram. «По сути это ICO, но по форме набор последовательных действий, которые логичны и законны в каждой своей итерации. Однако в итоге все вместе они приведут к тому, что на рынок США выплеснутся миллионы Gram и остановить, а тем более контролировать этот процесс будет уже никому не под силу, включая и сам SEC», — отметил Мариничев.

По его словам система может существовать в агрессивной среде, поскольку блокчейн поддерживается самими участниками. «В планах проекта раздать 250 млн Gram пользователям Telegram бесплатно, что создаст почву для рождения ликвидного рынка. В целом, не вижу достаточного на сегодня инструментария у SEC кроме предъявления истерических исков в попытках остановки начавшегося процесса», — указал он. SEC пытается подорвать устойчивость проекта и сформировать негативный информационный фон, который должен напугать и обеспокоить инвесторов второй волны и граждан США, ограничить их возможный вход в неконтролируемый комиссией финансовый алгоритм. Но попытка будет иметь «эффект Стрейзанд». «SEC сделал Дурову сногсшибательный подарок: какой бы размер штрафа не был назначен, он будет значительно меньше маркетингового бюджета, который нужен на такой PR-эффект, — продолжает Мариничев. — Запас финансовой прочности у проекта огромен, из полученных денег было потрачено немногим больше $200 млн, новости о противостоянии SEC и Telegram будут звучать из каждого утюга, откуда о них и узнает законопослушная американская домохозяйка. В итоге даже она будет втянута в переходный процесс цифрового транзита».

Что говорят инвесторы Telegram

Ранее об инвестициях в TON заявляли несколько бизнесменов. Основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин вложил $17 млн в ходе pre-ICO Telegram в январе 2018 года, один из основателей «Вимм-Билль-Данн» и член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили — $10 млн тогда же, рассказывал сам бизнесмен. Среди инвесторов Telegram «Ведомости» со ссылкой на свои источники также называли Романа Абрамовича. Венчурные фонды iTechCapital и Da Vinci Capital собирали пулы инвесторов для участия во втором раунде закрытой продажи токенов TON. Китайская компания The9 Ltd сообщала, что инвестировала $2 млн в ходе закрытого ICO Telegram.

«Я считаю это негативный сигнал для размещения в Штатах и среди институциональных инвесторов. Думаю, это подогреет интерес к размещению. Но интерес среди институционалов пропадет, пока не договорятся», — заявил РБК основатель и управляющий партнер Da Vinci Олег Железко, который планировал принять участие в ICO Telegram.

Давид Якобашвили отказался от комментариев. Также поступил представитель Сергея Солонина. Управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк не ответил на момент публикации.

Авторы: Анна Балашова, Тимофей Дзядко
При участии: Евгения Баленко, Александра Посыпкина
Теги: Telegram Messenger LLP, Павел Дуров, ICO
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