Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 15:55 Четвертый за день «заминированный» самолет приземлился в Новосибирске Общество, 15:54 Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Общество, 15:51 Почти две трети российских мужчин запланировали подарить на 8 марта цветы Общество, 15:45 Вильфанд оценил вероятность повторения аномально теплой зимы Общество, 15:35 Среди инвесторов криптовалюты Дурова нашлись компании Абызова и Гуцериева Технологии и медиа, 15:34 Мейвезер назвал размер гонорара за бои против Макгрегора и Нурмагомедова Спорт, 15:33 На Эльбрусе погиб альпинист из Польши Общество, 15:30 Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Общество, 15:25 Прибыль «РусГидро» упала в 6 раз: но это не отразится на дивидендах Quote, 15:18 Общежитие по-русски: пять историй о жизни в коливинге Недвижимость, 15:18 Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии Политика, 15:13 Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу Общество, 15:06 Twitter тестирует в Бразилии аналог «историй» в Instagram Стиль, 15:05
Технологии и медиа ,  
0 

Среди инвесторов криптовалюты Дурова нашлись компании Абызова и Гуцериева

В числе инвесторов в криптовалюту Gram, которую намерен запустить основатель Telegram Павел Дуров, оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова и бизнесмена Михаила Гуцериева, следует из документов SEC
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова.

Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram ранее привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства с SEC. Маккеон указывает тех, кто участвовал во втором раунде ICO и может стать валидатором криптовалюты (создавать и подтверждать новые блоки блокчейна, то есть заниматься добычей криптовалюты). Документ, содержащий список, приобщен к делу.

Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд в начале 2018 года. Запуск TON должен был состояться до конца октября 2019 года, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск платформы был отложен на 30 апреля.

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Технологии и медиа

Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не раскрывались, но отдельные инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

В списке Маккеона указаны 98 инвесторов, среди которых частные лица и компании. В том числе:

  • зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Batios Holdings Limited, которой, по данным SEC, ранее управлял бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. В отчете Стивена Маккеона указано, что Batios Holdings Limited должна получить 15 млн Gram за $20 млн. Получить комментарий Михаила Абызова не удалось;
  • зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norma Investments Limited, которую называли оффшором миллиардера Романа Абрамовича. Согласно отчету, компания инвестировала в TON $10 млн и должна была получить за них 7,5 млн Gram. Ранее Абрамовича уже называли инвестором проекта Павла Дурова, однако его представитель не подтверждал эту информацию. Сейчас представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев;
  • Давид Якобашвили, согласно документу, договорился о покупке 37,6 млн Gram на $50 млн. Ранее бизнесмен заявлял о том, что инвестировал $10 млн. Получить комментарий Якобашвили на момент публикации не удалось;
  • фонд Larnabel Enterprises, связанный с семьей Михаила Гуцериева. Он договорился о покупке 11,3 млн Gram за $15 млн. РБК направил запрос в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева;
  • Veeam Software Limited ($10 млн за 7,52 млн Gram) Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Представитель Veeam не ответил на момент публикации;
  • голландская инвестиционная компания Stiron B.V. ($10 млн за 7,5 млн Gram). РБК направил запрос в эту компанию;
  • полный тезка одного из основателей Comedy Club Артак Гаспарян ($1,5 млн за 1,1 млн Gram). Гаспарян отказался от комментариев;
  • и другие.

В списке Маккеона скрыты имена девяти инвесторов, в сумме вложивших в TON $91 млн. РБК направил запрос Маккеону.

Кроме валидаторов, Стивен Маккеон также приводит список компаний, которые планировали использовать функционал Gram в своей работе. Среди них, например, указаны агрегатор такси Gett, крупнейший украинский банк Приватбанк и агрегатор авиабилетов «КупиБилет».

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Тимофей Дзядко, Анна Балашова
Теги: Telegram, SEC, Михаил Абызов, Роман Абрамович
Материалы по теме
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Технологии и медиа
Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд
Бизнес
Топ-менеджер на допросе сообщил SEC об интересе Gett к валюте Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter