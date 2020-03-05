Среди инвесторов криптовалюты Дурова нашлись компании Абызова и Гуцериева

В числе инвесторов в криптовалюту Gram, которую намерен запустить основатель Telegram Павел Дуров, оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова и бизнесмена Михаила Гуцериева, следует из документов SEC

Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова.

Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram ранее привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства с SEC. Маккеон указывает тех, кто участвовал во втором раунде ICO и может стать валидатором криптовалюты (создавать и подтверждать новые блоки блокчейна, то есть заниматься добычей криптовалюты). Документ, содержащий список, приобщен к делу.

Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд в начале 2018 года. Запуск TON должен был состояться до конца октября 2019 года, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск платформы был отложен на 30 апреля.

Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не раскрывались, но отдельные инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.