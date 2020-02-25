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Газета № 016 (3183) (2502) Бизнес,
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Россия согласилась частично возместить Белоруссии потери из-за налогового маневра
Москва пошла на уступки Минску, обещав снизить цену на нефть за счет сокращения премий российских компаний на $2 за тонну в год. Это лишь чуть больше 10% потерь Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в России
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.

В 2020 году из-за нефтяного налогового маневра (предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины при соответствующем росте налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ) в России Белоруссия, получавшая российскую нефть без пошлин, недосчитается до $430 млн, но российский президент Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, в телефонном разговоре пообещал, что «эти деньги Белоруссии компенсируют», рассказал Лукашенко.

Как Москва договаривалась с Лукашенко

Российский президент сделал «неожиданное предложение» посчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины в России, заявил Лукашенко утром в пятницу, 21 февраля, в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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Через несколько часов на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко Лукашенко сказал, что «белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия»: при закупке 24 млн т российской нефти потери от налогового маневра в 2020 году составят «примерно» $420–430 млн. «Путин предложил, что эти деньги Белоруссии компенсируют», — заявил Лукашенко. «Это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать», — отметил он.

Белорусский президент сказал, что компенсация будет предоставлена за счет снижения премий к цене нефти, которые сейчас получают российские нефтяные компании при поставках в Белоруссию, добавил он.

Премия нефтяников будет ежегодно снижаться на $2 за тонну, пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее Новак. Сейчас эта премия составляет $10 за тонну, писали «РИА Новости» со ссылкой на источники. Соответственно, она может обнулиться за пять лет.

Такие договоренности устраивают крупнейшую российскую нефтяную компанию «Роснефть». Она всегда была готова поставлять нефть в Белоруссию по рыночной формуле, которая предполагает постепенное обнуление пошлины и пропорциональное снижение премии, сказал РБК источник в «Роснефти». Ее представитель отказался от комментариев.

Какие вопросы остались нерешенными

Спор о поставках нефти в Белоруссию не окончен. Во-первых, снижение премии позволит компенсировать «дыру» из-за маневра в белорусском бюджете лишь частично. «Это позволит частично компенсировать эффект [для бюджета Белоруссии] от уменьшения экспортной пошлины», — отметил Новак.

Москва и Минск договорились о поставке 24 млн т нефти в 2020 году. Если Белоруссия купит всю нефть для переработки на своих НПЗ, то снижение премий даст стране экономию $48 млн в год. То есть чуть более 10% от суммы потерь, которую назвал Лукашенко.

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Во-вторых, не все компании согласились на снижение премий. Дело в том, что российский бюджет не будет компенсировать им эти потери, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Есть те, кто «считает для себя это невыгодным», объяснил он. При этом «не может быть и речи» о том, чтобы кто-либо навязывал российским компаниям невыгодные условия поставок нефти в Белоруссию, подчеркнул Песков.

Белоруссия продолжает переговоры с нефтяниками. Например, в пятницу стало известно о том, что «Белнефтехим» предложил «Газпром нефти» поставлять 20% нефти по давальческой схеме, а остальные 80% — без премии. Давальческая схема выгоднее обычной продажи сырья: компания поставляет на завод нефть, платит комиссию за переработку, забирает и самостоятельно реализует нефтепродукты. Но «Газпром нефть» от предложения отказалась. «Представители российской нефтяной компании смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, если точнее, то только снимать сливки», — резюмировал по итогам переговоров пресс-секретарь белорусского концерна Александр Тищенко (его цитирует «Интерфакс»). Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев.

Представитель ЛУКОЙЛа (ранее поставлял нефть в Белоруссию, владеет 50 АЗС в республике) отказался от комментариев. В группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая в начале года увеличила отгрузки в Белоруссию до 500 тыс. т в месяц, или 25% всех необходимых поставок, не ответили на запросы РБК.

Почему Белоруссия теряет деньги

Россия обнулила экспортные пошлины на нефть для Белоруссии в 2011 году, после того как страны подписали пакет соглашений по формированию единого экономического пространства. России такая субсидия стоила $4 млрд в год. При этом пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных от переработки российской беспошлинной нефти, Белоруссия должна была возвращать в российский бюджет. Белорусские заводы смогли зарабатывать на разнице пошлин $90 за тонну, писал «Коммерсантъ». Тогда российские нефтяники потребовали разделить доходы Белоруссии поровну — и в январе 2011 года Минск согласился платить за российскую нефть премию $46 за тонну. «Это было выгодно всем сторонам: даже с премией цена для Белоруссии была очень привлекательной», — объясняет вице-президент ценового агентства Argus Виктор Парно. Экспортная пошлина на нефть считается по формуле, привязанной к цене Urals, в 2011 году она превышала $100 за баррель.

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С тех пор условия поставок в Белоруссию менялись: например, страна перестала возвращать в российский бюджет пошлины на нефтепродукты. В 2017 году Россия и Белоруссия договорились о поставке 24 млн т нефти до 2024 года: 18 млн т на заводы Белоруссии для переработки, а еще 6 млн т для «перетамаживания», то есть Белоруссия получала пошлины от их экспорта в свой бюджет.

В 2019–2024 годах Россия решила постепенно обнулить пошлины на нефть в рамках налогового маневра, это значит, что цена на нефть для Белоруссии будет расти, а субсидия ежегодно уменьшаться на 17% в год. Например, в 2020 году цена на российскую нефть для Белоруссии вырастет на 5%. За все время маневра белорусская экономика потеряет $10 млрд: $3 млрд от обнуления пошлин и $6 млрд из-за ухудшения экономики НПЗ, говорил белорусский замминистра финансов Андрей Белковец.

Российская нефть для Белоруссии дорожает и за шесть лет должна сравняться с мировой, поэтому наличие премии становится более чувствительным, объясняет Парно.

Будет ли экономическая интеграция

Россия и Белоруссия пытаются договориться о компенсациях за налоговый маневр с 2018 года, одновременно Россия активизировала переговоры об интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.

В рамках переговоров Россия предлагала компенсировать Белоруссии потери от маневра частично — за счет ценообразования, а полную компенсацию в виде отрицательного акциза (его сейчас получают российские заводы из бюджета) можно будет ввести не раньше 2022 года, говорил прошлой осенью посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Кроме того, чтобы белорусские НПЗ могли получить отрицательный акциз, странам необходимо унифицировать Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции, объяснял бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Лукашенко в ответ обвинил Россию в шантаже. «Москва обещала компенсацию за маневр взамен на более глубокую интеграцию. Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Некоторые прямо говорят: «Мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — возмущался он еще в декабре 2018 года. Белоруссия согласна только на экономическую интеграцию, и даже по этим вопросам есть проблемы, объяснял белорусский президент. Москва предложения «о поглощении» отрицала.

Весь 2019 год страны продолжали спор. В частности, Белоруссия объявила о планах закупать нефть у других стран и купила партию в Норвегии, угрожала договориться с Польшей о реверсных поставках (в обратном направлении) нефти по российскому нефтепроводу «Дружба», грозилась ввести экологический налог на российскую нефть. В начале февраля 2020 года Лукашенко принял в Минске госсекретаря США Майка Помпео и получил предложение о закупке американской нефти.

В ответ Москва предупредила о том, что прекращает выдачу кредитов Белоруссии, долг которой уже достиг $8 млрд, до того как будут подписаны все «дорожные карты» по интеграции.

В конце января Лукашенко заявил, что страну «поставили раком по углеводородам» и что «хватит быть белыми и пушистыми», нужно защищать свое государство и свой народ, «чего бы это ни стоило» Белоруссии.

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Белоруссия , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Гуцериев , налоговый маневр в нефтяной отрасли , «Роснефть» , ЛУКОЙЛ ...
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