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Политика ,  
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Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

По словам белорусского президента, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины и выразил готовность компенсировать $300 млн. Ранее Лукашенко оценивал потери за четыре года в $3,4 млрд
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Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сделал своему белорусскому коллеге «неожиданное предложение» о поставках нефти. Об этом заявил сам Александр Лукашенко. Речь, в частности, идет о выплате в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн.

«Президент России позвонил — вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам. Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас — это неожиданное было предложение — пытаемся обсчитать его», — заявил белорусский лидер в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины — она же все время снижается — получим, допустим, $700 млн. Он сказал, мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сообщил президент Белоруссии.

В 2019 году Лукашенко говорил, что за четыре года, с тех пор как в 2015-м Россия начала заменять вывозную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.

Москва и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу
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Поступившее от Путина предложение президент Белоруссии назвал «хоть каким-то путем к развязке» затянувшегося спора о цене поставляемой из России нефти. По словам Лукашенко, Россия, таким образом, готова сохранить для Белоруссии «финансовый уровень по нефти прошлого года» и это предложение Минск намерен «посчитать». Соответствующее поручение, по словам президента, он уже дал главе правительства Белоруссии.

«Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России», — добавил Лукашенко, отметив, что российские компании не соглашаются поставлять в Белоруссию нефть по мировым ценам и просят добавить к этой цене премию.

18 февраля Лукашенко провел в Минске встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, в ходе которой просил того «подсказать что-то» по ситуации, которая сложилась у Белоруссии и России «по нефти».

РБК направил запрос в пресс-службу российского Минэнерго.

Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии
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В начале февраля Лукашенко и Путин провели переговоры о возобновлении энергоносителей в Белоруссию. В итоге они не пришли к согласию и белорусский президент вернулся в Минск без скидок на нефть и газ.

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации. Он также пригрозил начать отбор транзитной нефти, прокачиваемой из России через территорию Белоруссии в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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