Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн

По словам белорусского президента, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины и выразил готовность компенсировать $300 млн. Ранее Лукашенко оценивал потери за четыре года в $3,4 млрд

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сделал своему белорусскому коллеге «неожиданное предложение» о поставках нефти. Об этом заявил сам Александр Лукашенко. Речь, в частности, идет о выплате в счет компенсации потерь из-за налогового маневра до $300 млн.

«Президент России позвонил — вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам. Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас — это неожиданное было предложение — пытаемся обсчитать его», — заявил белорусский лидер в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, Путин предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины — она же все время снижается — получим, допустим, $700 млн. Он сказал, мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сообщил президент Белоруссии.

В 2019 году Лукашенко говорил, что за четыре года, с тех пор как в 2015-м Россия начала заменять вывозную пошлину на нефть налогом на добычу, экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.