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Минск предложил компаниям из России ввозить нефть для своих АЗС в стране

Госконцерн «Белнефтехим» предлагает российским нефтяникам поставлять нефть на белорусские НПЗ по «давальческой схеме». Москва и Минск пока не согласовали новый контракт по поставкам нефти
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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС). Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии. Это предложение пока встречных ходов не получило, рассказал Тищенко.

АЗС российских компаний в Белоруссии начали испытывать трудности со снабжением топливом на фоне отсутствия договора о поставках российской нефти в республику. Осенью и в декабре прошлого года Москва и Минск провели несколько раундов переговоров о поставках российской нефти, которая является основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. В итоге сторонам не удалось заключить контракт взамен соглашения, срок действия которого истек 1 января.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать переход на давальческие схемы по топливу в Белоруссии. Представитель «Роснефти» также отказался от комментариев.

4 февраля издание Tut.by сообщило, что на некоторых белорусских заправках ЛУКОЙЛа введены ограничения на продажу дизтоплива. Источники издания заявили, что НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказываются поставлять топливо на заправки, которыми владеют российские нефтяные компании. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники Tut.by (степень осведомленности источников издание не конкретизировало).

В пресс-службе «Белнефтехима» заявили, что никаких ограничений поставок с НПЗ нет, а информация о лимитировании продаж на АЗС «имеет провокационный оттенок, попытку породить какой-то ажиотажный спрос, посеять панику».

«Концерн «Белнефтехим» не ограничивал поставки нефтепродуктов сетям российских АЗС, несмотря на сложную ситуацию с поставками нефти в республику», — заявил 5 февраля Тищенко.

11 февраля Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что подконтрольные российским нефтяным компаниям сети АЗС в Белоруссии из-за нехватки нефтепродуктов могут начать закупку топлива в соседних странах. В частности, источник агентства в «Газпромнефти» сообщил, что ее сеть АЗС столкнулась с ограничениями поставок от «Белнефтехима».

«Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас [в компании] посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа — из Польши или из Прибалтики», — рассказал собеседник Reuters.

Свои сети АЗС на территории Белоруссии имеют также «Роснефть» и «Татнефть».

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6 февраля представитель группы «Сафмар» сообщил РБК, что компании группы, в том числе «РуссНефть», в течение января 2020 года поставили в Белоруссию 500 тыс. т нефти. В феврале компании группы планируют поставить в республику еще около 450 тыс. т. При этом 7 февраля стало известно, что подконтрольные российским нефтяникам АЗС Белоруссии начали покупку топлива у «Сафмара».

«Сафмар» получает нефтепродукты от процессинга на белорусских нефтеперерабатывающих заводах», — заявил РБК источник, близкий к группе.

Другие российские компании нефть в Белоруссию в январе не поставляли, при этом по межправительственному соглашению 2017 года до 2024 года Россия должна ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти, то есть по 2 млн т в месяц. Президент Белоруссии в начале февраля потребовал от правительства страны принять меры, «чтобы Россия выполняла обязательства», и доложить ему о результатах.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия, нефть, АЗС
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