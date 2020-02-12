Минск предложил компаниям из России ввозить нефть для своих АЗС в стране

Госконцерн «Белнефтехим» предлагает российским нефтяникам поставлять нефть на белорусские НПЗ по «давальческой схеме». Москва и Минск пока не согласовали новый контракт по поставкам нефти

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС). Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Белнефтехим» уже неоднократно предлагал материнским структурам российских компаний обратить внимание на возможность давальческой схемы. Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки и последующей поставки на свои дочерние АЗС в Белоруссии. Это предложение пока встречных ходов не получило, рассказал Тищенко.

АЗС российских компаний в Белоруссии начали испытывать трудности со снабжением топливом на фоне отсутствия договора о поставках российской нефти в республику. Осенью и в декабре прошлого года Москва и Минск провели несколько раундов переговоров о поставках российской нефти, которая является основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. В итоге сторонам не удалось заключить контракт взамен соглашения, срок действия которого истек 1 января.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать переход на давальческие схемы по топливу в Белоруссии. Представитель «Роснефти» также отказался от комментариев.

4 февраля издание Tut.by сообщило, что на некоторых белорусских заправках ЛУКОЙЛа введены ограничения на продажу дизтоплива. Источники издания заявили, что НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказываются поставлять топливо на заправки, которыми владеют российские нефтяные компании. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники Tut.by (степень осведомленности источников издание не конкретизировало).