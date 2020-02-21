Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «не может идти речи» о том, чтобы кто-то диктовал российским компаниям условия, при которых цены не соответствовали бы российской и мировой конъюнктуре

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи» о том, чтобы кто-либо навязывал российским компаниям невыгодные условия поставок нефти в Белоруссию. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, накануне заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак встречался с представителями нефтяных компаний и членами правительства, и обсуждал возможные условия поставок. Песков не ответил однозначно на вопрос журналистов о том, согласились ли российские компании поставлять нефть в Белоруссию, но отметил, что «есть компании, которые согласны это делать» по определенной цене. «Какие-то компании считают для себя это невыгодным, работа будет продолжаться», — уточнил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков отвечал на вопрос о подробностях прошедшего ранее в пятницу 21 февраля телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались различные аспекты поставки российской нефти.

По словам белорусского лидера, Путин предложил компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра выплатой в размере до $300 млн. Лукашенко назвал это предложение «неожиданным» и отметил, что это «хоть какой-то путь к развязке» обсуждения условий поставок нефти. Белорусский президент отметил, что Россия готова сохранить для Белоруссии «финансовый уровень по нефти прошлого года».