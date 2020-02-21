Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии Бизнес, 15:05 Замглавы Минздрава решили лишить степени доктора медицинских наук Общество, 15:02 Как частной клинике отвоевать себе место под солнцем в системе ОМС Pro, 15:02 Футболист Тарасов получил травму через три дня после перехода в «Рубин» Спорт, 15:01 Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа Бизнес, 14:56 Кремль не назвал следующую дату саммита «нормандской четверки» Политика, 14:50 СК попросил смягчить меру пресечения экс-полицейскому из дела Голунова Общество, 14:50 5 причин, почему сон важен для отношений Стиль, 14:50 Зачем Guardian Weekly поместили журналы в пожарные ящики Стиль, 14:49 СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США Политика, 14:48 Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии Бизнес, 14:39 В Красноярске задержали сбившего журналиста ВГТРК водителя Общество, 14:37 Автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тыс. руб. Общество, 14:29 Глава МВД Германии назвал терактом на расовой почве нападение в Ханау Общество, 14:28
Бизнес ,  
0 

Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «не может идти речи» о том, чтобы кто-то диктовал российским компаниям условия, при которых цены не соответствовали бы российской и мировой конъюнктуре
BRENT BR-3.20 $58,18 -2,63%
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не может быть и речи» о том, чтобы кто-либо навязывал российским компаниям невыгодные условия поставок нефти в Белоруссию. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, накануне заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак встречался с представителями нефтяных компаний и членами правительства, и обсуждал возможные условия поставок. Песков не ответил однозначно на вопрос журналистов о том, согласились ли российские компании поставлять нефть в Белоруссию, но отметил, что «есть компании, которые согласны это делать» по определенной цене. «Какие-то компании считают для себя это невыгодным, работа будет продолжаться», — уточнил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков отвечал на вопрос о подробностях прошедшего ранее в пятницу 21 февраля телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались различные аспекты поставки российской нефти.

Лукашенко после разговора с Путиным поручил достичь соглашения по нефти
Политика

По словам белорусского лидера, Путин предложил компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра выплатой в размере до $300 млн. Лукашенко назвал это предложение «неожиданным» и отметил, что это «хоть какой-то путь к развязке» обсуждения условий поставок нефти. Белорусский президент отметил, что Россия готова сохранить для Белоруссии «финансовый уровень по нефти прошлого года».

Последнее личное обсуждение поставок нефти между Лукашенко и Путиным состоялось в Сочи 7 февраля. Прорывных заявлений по итогам переговоров президентов не последовало. Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть и поставки продолжатся на коммерческих условиях.

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Политика

По словам Козака, для предоставления скидок Россия должна была бы ввести государственное регулирование рынка, а на это она пойти не готова. «Мы не можем постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», — отметил Козак.

Прежний контракт на поставки нефти российскими компаниями в Белоруссию истек в конце 2019 года. С начала 2020 года Россия существенно урезала поставки в страну.

Авторы: Мария Лисицына, Полина Химшиашвили
Теги: нефть, Белоруссия, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров
Бизнес
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Бизнес
Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter