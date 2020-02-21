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Политика ,  
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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин предложил Минску компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин в размере $300 млн
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — сказал Новак, добавив, что Минск уже осведомлен об этом.

В пятницу, 21 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» российского лидера Владимира Путина по нефти. По его словам, Путин предложил выплатить Минску компенсацию в размере до $300 млн за потери, которые Минск понес из-за налогового маневра. Потери Белоруссии от налогового маневра в 2020 году президент оценил в $420–430 млн при объемах поставки российской нефти в 24 млн т ежегодно. «Путин предложил, что эти деньги они Белоруссии компенсируют. Он признал, что это справедливо», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн
Политика

Осенью в Минфине Белоруссии убытки оценивались в $400 млн. «$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — уточняли в ведомстве. Лукашенко ранее говорил, что в случае, если Минск не получит компенсацию за налоговый маневр, Россия лишится своего союзника на западном направлении.

Российско-белорусский договор о поставках нефти истек 1 января, стороны ведут переговоры о новом соглашении с декабря прошлого года, однако до сих пор не пришли к консенсусу. После нескольких неудачных переговоров с Путиным Лукашенко поручил искать альтернативу российскому сырью на Украине, в Польше и Казахстане. Также Минск приступил к переговорам о поставках сырья из США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров
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По словам Лукашенко, Россия должна поставлять по 2 млн т нефти в месяц, однако в январе белорусская сторона получила только 500 тыс. т. Кроме того, как уточнил президент Белоруссии, Россия не компенсировала Минску потери от загрязнения хлоридами трубопровода «Дружба», из-за которых пострадал Мозырский НПЗ. Он также пригрозил начать отбор транзитной нефти, прокачиваемой из России через территорию Белоруссии в Европу по «Дружбе».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Александр Новак, Белоруссия
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Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров
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