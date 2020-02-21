Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

По его мнению, долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть, а с учетом ее снижения цена на газ должна быть ниже. В прошлом году стоимость 1 тыс. куб. м газа для Белоруссии составляла $127

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Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко заявил, что при нынешних условиях на мировом энергетическом рынке российский газ для Минска должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает БелТА.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе <...> газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — сказал президент.

Он добавил, что «там есть длительные, еще какие-то контракты», однако, как указал Лукашенко, долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. «И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — заявил глава государства.

Обращаясь к послу, Лукашенко сказал: «И ты лучше меня знаешь, как это считается». «Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. <...>. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал», — заключил президент.