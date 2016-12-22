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Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию
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Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию
Политика, 16:42
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Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию
Белорусский лидер считает, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет включить его страну в состав России. Он подчеркнул, что ясно понимает все намеки, но считает, что суверенитет для Белоруссии — это «святое»
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции с журналистами в Минске заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что абсолютно независимых государств в мире не существует. Сама Россия, по его словам, больше суверенна, чем независима.

«Если нас хотят, как [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <...>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.

На вопрос, есть ли сейчас для суверенитета Белоруссии какая-либо внешняя угроза, Лукашенко ответил, что всегда есть угроза с одной или с другой стороны. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»). — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».

«Нам говорят, [компенсация за налоговый] маневр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят, мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — рассказал Лукашенко.

Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
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На днях российский налоговый маневр обсуждала публично пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. В интервью журналистам она заявила, что Минск может потерять до $11 млрд на протяжении следующих четырех лет. По словам Эйсмонт, за последние три года Белоруссия уже недополучила $3,6 млрд. Налоговый маневр предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Александр Лукашенко , Белоруссия , нефть и газ , Владимир Путин
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