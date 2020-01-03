«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно $10. Наши [российские] грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — заявил собеседник агентства.

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