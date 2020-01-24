Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти

Белоруссию «поставили раком» в споре с Россией по поставкам газа и нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее», — сказал он.

По его словам, власти Белоруссии боятся защитить свою страну. В связи с этим Лукашенко потребовал перестать быть «пушистыми и белыми» и выступать прежде всего за интересы своей страны и народа, чего бы это ни стоило. «Слишком «порядочные» стали», — отметил глава государства.

Лукашенко также заявлял, что конфликт Белоруссии и России из-за поставок связан со старым российским правительством, которое ушло в отставку. По его словам, цена на нефть существенно выросла для Минска из-за налогового маневра Москвы. Белорусский лидер отметил, что Россия делала это специально, чтобы «надавить на Беларусь».