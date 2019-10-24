Система быстрых пенсий

ЦБ планирует внедрить в свой сервис переводов бюджетные выплаты

ЦБ разработал концепцию развития платежной системы России до 2023 года. Регулятор хочет внедрить в свою систему переводов по номеру телефона выплаты из бюджета, а также регулировать платежи через «Связной» и «Евросеть»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили три источника в платежной сфере.

«Развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (c2c) и юридических лиц (c2b, b2c), а также взаимодействия с бюджетом (c2g, g2c) и государственными информационными системами», — значится в списке целей стратегии.

«Реализация в СБП платежей из бюджета (g2c-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», — ответили РБК в ЦБ. Упомянутая концепция опубликована на сайте Ассоциации «Финтех». В ней указаны планы по развитию платежей населения в адрес бюджета (ЖКХ и госуслуги), а обратный сценарий g2c-платежей не оговаривается.

Сейчас в Системе быстрых платежей реализована функция денежных переводов по номеру телефона между счетами разных банков, а осенью этого года планируется запустить сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду.

Что может скрываться под новым функционалом

К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. В настоящее время банки обязаны в соответствии с законом переводить выплаты из бюджета на карты «Мир». Чтобы такие операции можно было проводить через СБП на банковский счет, к которому может быть привязана любая карта, потребуются законодательные изменения, уточнила юрист.

СБП может стать альтернативой картам национальной платежной системы, говорит директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. «Платежи в СБП проще уже потому, что получателю не нужно знать и предоставлять свои банковские реквизиты, а значит, облегчит большинство однократных транзакций от налогового вычета до получения пособия в связи с рождением ребенка», — считает эксперт.

Дополнительные функции в СБП будут способствовать повышению ее популярности у пользователей, так как денежные средства будут доступны потенциальным получателям мгновенно, сразу после их зачисления, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он сказал также, что ВТБ пока не получал технического описания этого функционала. Об обсуждении не знает и представитель Альфа-банка, однако он отметил, что для осуществления зарплат и пенсий через СБП потребуется тесное взаимодействие системы с Федеральным казначейством и Пенсионным фондом. Промсвязьбанк считает функционал переводов и платежей между гражданами и государственными структурами перспективным. В банке «Русский стандарт» отметили, что работают над реализацией всех этапов запуска СБП в рамках текущих регламентов Национальной системы платежных карт (расчетного и клирингового центра СБП).

«Такой механизм может стать реальным технологическим прорывом, который существенно изменит операционные процедуры в ПФР и НПФ и сократит их издержки. Будет ли такой механизм востребован у пользователей — зависит от реализации и размера комиссий системы», — сказал гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.

В ПФР отметили, что идея использовать систему быстрых платежей для перечисления пенсий и других социальных выплат с фондом не обсуждалась.

Что еще вошло в стратегию развития финтеха

В проекте стратегии развития платежной системы ЦБ до 2023 года описаны 36 целей по трем основным направлениям: совершенствование регулирования, стабильность и развитие инфраструктуры и услуг, координация и международное сотрудничество. Предыдущая стратегия была одобрена советом директоров ЦБ в 2013 году и действовала до 2018 года включительно. Часть предложений из числа задач новой стратегии находится на разных стадиях реализации. Кроме появления нового функционала в Системе быстрых платежей ЦБ планирует до 2023 года:

Обеспечить надзор за деятельностью операторов по приему платежей. К таким операторам относятся платежные агенты, которые принимают платежи от населения, например за ЖХК и сотовую связь, через свои терминалы. Это, в частности, салоны связи «Связной», «Евросеть» и т.п. Рынок таких платежей ежегодно растет, и его объем достигает социально значимых размеров, там предоставляют все больше услуг, аналогичных банковским, отмечает партнер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Екатерина Трофимова. По ее словам, в таких операциях существуют кредитные риски, связанные с тем, что средства поступают сначала на счет оператора. «В случае если он обанкротится или допустит технический сбой, платеж может не поступить адресату и деньги пропадут, а пользователь такого терминала может не просто потерять средства, но и стать должником по непокрытому платежу за товар или услугу», — описала риски Трофимова.

Разработать систему трансграничной передачи финансовых сообщений с возможностью проведения расчетов через блокчейн. Пилот системы с не менее чем двумя странами ЕАЭС может быть запущен в 2022–2023 годах, следует из документа. Весной 2018 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что для этих целей может быть использована блокчейн-платформа «Мастерчейн» (разработана Ассоциацией «Финтех» совместно с ЦБ и российскими банками). Такая система, объяснила Скоробогатова, даст возможность проводить расчеты и передавать финансовую информацию на пространстве ЕАЭС, не используя существующие платежные системы (в первую очередь речь идет о международной системе SWIFT. — РБК). Чтобы создать такую систему, ЦБ продолжит мониторинг и анализ проектов по выпуску цифровых валют другими центральными банками и систем, обеспеченных реальными активами криптовалют («стейблкоины»), отмечается в стратегии.

Определить возможности и условия применений Open API в платежной сфере (интерфейс, который позволяет внешней программе обращаться к внутренней программе участника платежного рынка, где хранятся данные о клиентах, продуктах и т.п.) для повышения доступности и раскрытия информации о платежных сервисах и инфраструктуре.

ЦБ также не исключает создания новых платежных продуктов и сервисов, для этого он будет формировать правовую базу.

Как сообщили в ЦБ, документ находится в стадии разработки и будет обсуждаться с участниками рынка и профессиональным сообществом.