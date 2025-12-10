Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

Евгений Корнийчук (Фото: UkraineInIsrael / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля после того, как в интервью порталу Ynet он раскритиковал высказывания израильского премьер Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает само издание.

Поводом для вызова стала критика слов Нетаньяху относительно важности его контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Заместитель генерального директора МИД по Евразии Юваль Фокс дал послу понять послу, что его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол, пишет Ynet.

«Более того, слова посла игнорируют четкую позицию Израиля с начала войны на Украине, выраженную, среди прочего, во время визита министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев в этом году и в решениях Израиля в ООН», — сказал он.

Посол Корнийчук раскритиковал слова Нетаньяху, сказанные им в Кнессете 8 декабря. Премьер заявил, что Израиль постоянно контактирует с Россией, а сам он регулярно общается с Путиным, «и эта личная связь на протяжении десятилетий защищает наши жизненно важные интересы».

Он отметил, что отношения с Россией служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».

Севернее Израиля находится Ливан. 23 ноября Израиль нанес удар по Бейруту в Ливане с целью устранения начальника штаба «Хезболлы» Хайтама Али Табатабаи. После, в начале декабря, Ливан и Израиль провели прямые переговоры о прекращении боевых действий. Позже лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что агрессии Израиля «необходимо противостоять всеми средствами и методами».

«США, Индия, Германия, Россия — это четыре державы, с которыми связи после войны [в секторе Газа] только укрепились», — добавил Нетаньяху.

В последний раз Путин и Нетаньяху говорили по телефону в середине ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. До этого Путин и Нетаньяху созванивались в преддверии дня рождения российского президента — 6 октября.

