 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

Евгений Корнийчук
Евгений Корнийчук (Фото: UkraineInIsrael / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля после того, как в интервью порталу Ynet он раскритиковал высказывания израильского премьер Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает само издание.

Поводом для вызова стала критика слов Нетаньяху относительно важности его контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Заместитель генерального директора МИД по Евразии Юваль Фокс дал послу понять послу, что его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол, пишет Ynet.

«Более того, слова посла игнорируют четкую позицию Израиля с начала войны на Украине, выраженную, среди прочего, во время визита министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев в этом году и в решениях Израиля в ООН», — сказал он.

Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным
Политика
Биньямин Нетаньяху

Посол Корнийчук раскритиковал слова Нетаньяху, сказанные им в Кнессете 8 декабря. Премьер заявил, что Израиль постоянно контактирует с Россией, а сам он регулярно общается с Путиным, «и эта личная связь на протяжении десятилетий защищает наши жизненно важные интересы».

Он отметил, что отношения с Россией служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».

Севернее Израиля находится Ливан. 23 ноября Израиль нанес удар по Бейруту в Ливане с целью устранения начальника штаба «Хезболлы» Хайтама Али Табатабаи. После, в начале декабря, Ливан и Израиль провели прямые переговоры о прекращении боевых действий. Позже лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что агрессии Израиля «необходимо противостоять всеми средствами и методами».

«США, Индия, Германия, Россия — это четыре державы, с которыми связи после войны [в секторе Газа] только укрепились», — добавил Нетаньяху.

В последний раз Путин и Нетаньяху говорили по телефону в середине ноября. Они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. До этого Путин и Нетаньяху созванивались в преддверии дня рождения российского президента — 6 октября.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным
Политика
Президент Израиля ответил на просьбу Трампа помиловать Нетаньяху
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху по телефону ситуацию в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 20:48 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 20:48
Овечкин заявил, что с пропуском хоккеистами Олимпиады ничего не поделать Спорт, 21:10
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 20:52
Суд назначил дату допроса фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Общество, 20:48
Бизнес попросил власти «заморозить» индексацию тарифов «Платона» Бизнес, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 20:29
В МИДе назвали условие для проведения российско-арабского саммита Политика, 20:23
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Один из лучших российских волейболистов ушел из «Динамо» в «Белогорье» Спорт, 20:18
Предложение жилья в Москве выросло после 16-месячного тренда на снижение Недвижимость, 20:12
Премьер Бельгии допустил разбирательство в суде из-за российских активов Политика, 20:11
Защита подала апелляцию на арест Льва Шлосберга Политика, 20:08
Telegraph узнал условие для возможного отказа Украины от Донбасса Политика, 20:02
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00