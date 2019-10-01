Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей в срок, установленный ЦБ. Крупнейшему игроку рынка денежных переводов может грозить штраф до 10 млн руб., говорят юристы

Фото: Глеб Щелкунов / «‎Коммерсантъ»

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.

На сайте СБП, а также в мобильном приложении трех банков — участников системы Сбербанк не значится в числе присоединившихся к проекту. Еще один системно значимый банк, который до последнего времени не был в числе участников системы, Россельхозбанк, присоединился к СБП 30 сентября.

Изначально ЦБ установил срок подключения к СБП с 1 сентября, однако позже перенес его на месяц — с 1 октября. Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявил, что банк не успеет подключиться к СБП в срок из-за того, что «это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП». ЦБ отмечал, что за несвоевременное подключение к СБП банку грозят штрафы. Греф же говорил, что банк штрафы заплатить готов, но «нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив».

Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев, ЦБ не ответил на вопрос о штрафах.