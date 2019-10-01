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Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей в срок, установленный ЦБ. Крупнейшему игроку рынка денежных переводов может грозить штраф до 10 млн руб., говорят юристы
Фото: Глеб Щелкунов / «‎Коммерсантъ»

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.

На сайте СБП, а также в мобильном приложении трех банков — участников системы Сбербанк не значится в числе присоединившихся к проекту. Еще один системно значимый банк, который до последнего времени не был в числе участников системы, Россельхозбанк, присоединился к СБП 30 сентября.

Изначально ЦБ установил срок подключения к СБП с 1 сентября, однако позже перенес его на месяц — с 1 октября. Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявил, что банк не успеет подключиться к СБП в срок из-за того, что «это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП». ЦБ отмечал, что за несвоевременное подключение к СБП банку грозят штрафы. Греф же говорил, что банк штрафы заплатить готов, но «нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив».

Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев, ЦБ не ответил на вопрос о штрафах.

Какой штраф может заплатить Сбербанк

Опрошенные РБК юристы назвали три вида штрафов, с которыми может столкнуться Сбербанк. Но это не единственный вариант — регулятор может просто вынести предупреждение.

  • Согласно ст. 74-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» регулятор может установить штраф за неисполнение своих нормативных актов в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала. Если банк не исполнит предписание об устранении нарушений, то ЦБ может наложить штраф уже в размере 1% оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Минимальный размер уставного капитала для банка с универсальной лицензией, которым является Сбербанк, составляет 1 млрд руб. Таким образом, Сбербанк в первом случае заплатит максимум 1 млн руб., во втором — до 10 млн руб.
  • Третий вариант — штраф в соответствии с п. 2 ст. 15.26 КоАП. Он предусматривает административную ответственность за нарушение установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований — за это грозит штраф до 30 тыс. руб., говорит руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург.
  • Банк России может ограничиться предупреждением, указав на необходимость устранить нарушение добровольно, отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если это сделано не будет, банку направят предписание, продолжает юрист: «За неисполнение в установленный срок законного предписания КоАП (ст. 19.5, п. 9) предусмотрена уже административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.».

Спор ЦБ и Сбербанка

ЦБ запустил СБП в январе 2019 года, система позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода. К системе уже подключились 20 банков, десять из которых системно значимые: ВТБ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Альфа-банк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. С момента запуска в системе было проведено 2,9 млн операций на 25,8 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Модель СБП аналогична модели денежных переводов между физическими лицами в Сбербанке: операцию можно совершить онлайн с помощью номера телефона получателя средств. В этом сегменте Сбербанк в начале года занимал 94%, по данным анализа ФАС, ЦБ и Минфина. Согласно статистике ЦБ, за прошлый год россияне перевели с карты на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году, — 27,4 трлн против 19,05 трлн руб. Таким образом, на долю Сбербанка пришлось более 25 трлн руб. В его систему переводов помимо самого Сбербанка включены Тинькофф Банк, Совкомбанк и СДМ-банк.

Перед запуском СБП глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе будет обязательным для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — говорила она.

В свою очередь, Греф критиковал СБП и заявлял, что она небезопасна: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: переводы
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