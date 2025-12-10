 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Финляндии допустили особую экономическую зону на границе с Россией

Финский премьер допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией
Фото: Hirvela8860 / Wikipedia
Фото: Hirvela8860 / Wikipedia

Правительство Финляндии рассматривает возможность создания особой экономической зоны в приграничном с Россией районе, в частности в городе Иматра, заявил финский премьер Петтери Орпо, передает Yle. Инициатива направлена на поддержку экономики юго-восточных регионов страны, которая серьезно пострадала после закрытия границы с Россией.

«Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое. Особая экономическая зона могла бы стать одним из таких проектов», — отметил Орпо.

Орпо подчеркнул, что одного лишь объявления территории особой зоной недостаточно. Для реального эффекта необходим пакет конкретных стимулирующих мер. Среди обсуждаемых идей — льготное корпоративное налогообложение для бизнеса и специальные программы для развития туристического сектора. Премьер призвал к разработке более «смелых предложений» в рамках этой инициативы.

Экономика города Иматра, чье благополучие исторически зависело от притока российских туристов и трансграничной торговли, находится в сложном положении, отмечает издание. После закрытия границы здесь исчезли тысячи рабочих мест в сферах туризма, розничной торговли и логистики. 

Осенью 2025 года с аналогичным предложением выступили региональные власти, а ранее, менее двух лет назад, его продвигала Конфедерация финской промышленности (EK). Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять кабинет министров Финляндии. Премьер Орпо пока не назвал конкретных сроков реализации возможного проекта.

Осенью 2023-го финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. За это, как считают в Хельсинки, несет ответственность Москва. МИД России отверг обвинения финской стороны. Весной прошлого года было принято решение, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.

