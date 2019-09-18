Банкам предложили новый способ заработать на Системе быстрых переводов ЦБ

Банкам, вступившим в созданную ЦБ Систему быстрых платежей, предложили стать посредниками и подключать к ней за плату другие банки. Такой подход облегчит расширение СБП в предписанные сроки и даст ее участникам подзаработать

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Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

Согласно принятому в этом году законодательству все системно значимые банки, в том числе крупнейший из них — Сбербанк, должны подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Тем, кто не успеет, грозят штрафные санкции. Для банков с базовой лицензией подключение необязательно.

Однако не все банки могут самостоятельно подключиться к системе, поэтому НСПК сейчас активно продвигает и обсуждает с банками модель, по которой одни банки будут подключаться к СБП через другие кредитные организации, сказал один из собеседников РБК. «НСПК делает ставку на то, что такая услуга станет дополнительным заработком к низким комиссиям за переводы, которыми довольны не все участники, и позволит банкам, способным подключать других игроков, больше зарабатывать с помощью СБП», — указал он. Обсуждение пока находится на начальном этапе, уточняет еще один источник РБК. По его словам, больше проблем у банков вызывает не подключение переводов между физлицами через СПБ, а платежи в адрес юридических лиц (их планируется использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах через QR-код).

НСПК заинтересована в подключении к системе любых участников рынка и допускает различные способы, соответствующие действующим нормативам, ответил представитель НСПК на вопрос РБК о возможности подключения к СБП через посредника.