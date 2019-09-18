Банкам предложили новый способ заработать на Системе быстрых переводов ЦБ

Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.
Согласно принятому в этом году законодательству все системно значимые банки, в том числе крупнейший из них — Сбербанк, должны подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Тем, кто не успеет, грозят штрафные санкции. Для банков с базовой лицензией подключение необязательно.
Однако не все банки могут самостоятельно подключиться к системе, поэтому НСПК сейчас активно продвигает и обсуждает с банками модель, по которой одни банки будут подключаться к СБП через другие кредитные организации, сказал один из собеседников РБК. «НСПК делает ставку на то, что такая услуга станет дополнительным заработком к низким комиссиям за переводы, которыми довольны не все участники, и позволит банкам, способным подключать других игроков, больше зарабатывать с помощью СБП», — указал он. Обсуждение пока находится на начальном этапе, уточняет еще один источник РБК. По его словам, больше проблем у банков вызывает не подключение переводов между физлицами через СПБ, а платежи в адрес юридических лиц (их планируется использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах через QR-код).
НСПК заинтересована в подключении к системе любых участников рынка и допускает различные способы, соответствующие действующим нормативам, ответил представитель НСПК на вопрос РБК о возможности подключения к СБП через посредника.
Система быстрых платежей зимой 2019 года была запущена для переводов между розничными клиентами разных банков по номеру телефона. Оператором СБП является ЦБ, НСПК — ее операционный, платежный и клиринговый центр. Сейчас в системе участвует 18 банков, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и др. На втором этапе СБП должна позволить россиянам оплачивать покупки в магазинах путем сканирования QR-кодов, пока технология тестируется. Комиссии для магазинов за прием платежей с помощью СБП установлены в несколько раз ниже, чем за прием оплаты по картам. По состоянию на начало июля россияне провели через СБП переводы на 10 млрд руб., говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в эфире телеканала «Россия 24».