Организаторы Олимпиады пообещали идеальный лед для игроков НХЛ

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Организаторы Олимпиады в Италии не рассматривают сценарий отказа НХЛ от участия в хоккейном турнире из-за проблем с катком в Милане, потому что лед будет «идеальным», заявил Sky операционный директор Игр Андреа Франчизи, которого цитирует Reuters.

Ранее замглавы НХЛ Билл Дэйли допустил, что если ледовое покрытие на арене будет небезопасным, игроки лиги не поедут в Италию. Каток будет короче, чем в НХЛ, почти на метр. Арену еще не достроили.

«Мы уверены, что лед на катке «Сантаджулии» будет идеальным и все игроки будут рады играть там, потому что мы работаем с ведущими мировыми экспертами», — заявил Франчизи.

Франчизи заявил, что лед появится на арене к концу декабря, тестовое мероприятие на нем пройдет 9-11 января. После этого ледовое покрытие можно будет улучшить при необходимости.

Российских хоккеистов на Игры-2026 не допустили.