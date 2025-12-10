 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Организаторы Олимпиады пообещали идеальный лед для игроков НХЛ

Организаторы Олимпиады-2026 пообещали идеальный лед для игроков НХЛ
Сюжет
Олимпиада-2026
В оргкомитете заявили, что ледовое покрытие на все еще строящемся катке в Милане появится к концу декабря, а над его качеством работают ведущие эксперты. Ранее в НХЛ выражали обеспокоенность из-за неготовности арены
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Организаторы Олимпиады в Италии не рассматривают сценарий отказа НХЛ от участия в хоккейном турнире из-за проблем с катком в Милане, потому что лед будет «идеальным», заявил Sky операционный директор Игр Андреа Франчизи, которого цитирует Reuters.

Ранее замглавы НХЛ Билл Дэйли допустил, что если ледовое покрытие на арене будет небезопасным, игроки лиги не поедут в Италию. Каток будет короче, чем в НХЛ, почти на метр. Арену еще не достроили.

«Мы уверены, что лед на катке «Сантаджулии» будет идеальным и все игроки будут рады играть там, потому что мы работаем с ведущими мировыми экспертами», — заявил Франчизи.

Франчизи заявил, что лед появится на арене к концу декабря, тестовое мероприятие на нем пройдет 9-11 января. После этого ледовое покрытие можно будет улучшить при необходимости.

Российских хоккеистов на Игры-2026 не допустили.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026 НХЛ
