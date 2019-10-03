Главе ФСИН не продлевают срок службы

Какие проблемы придется решать новому руководству системы исполнения наказаний

Директор ФСИН Геннадий Корниенко в ближайшее время покинет свой пост. Кто станет его преемником и какие проблемы сотрясаемой скандалами российской пенитенциарной системы ему придется решать, разбирался РБК

Геннадий Корниенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что сообщалось об уходе главы ФСИН

1 октября стало известно о грядущей отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. В распоряжении РБК оказался проект соответствующего указа президента. О снятии Корниенко с должности сообщили также заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и источники «Интерфакса». «Фонтанка» утверждает, что Корниенко около месяца назад написал рапорт об увольнении по собственному желанию, который был подписан министром юстиции Александром Коноваловым.

Указа об отставке Корниенко еще не было, заявил 2 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Корниенко занимает должность главы ФСИН более семи лет — с июня 2012 года. В 2001–2002 годах он был заместителем главы Федеральной службы охраны, а с 2002 по 2012 год руководил Государственной фельдъегерской службой.

Почему уходит Корниенко

Формальная причина отставки — достижение предельного возраста нахождения на госслужбе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет. Согласно законодательству он может быть и продлен, как произошло, например, с 66-летним председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным или 68-летним генпрокурором Юрием Чайкой. Директору ФСБ Александру Бортникову сейчас 67, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву — 68; глава Росгвардии Виктор Золотов в январе этого года достиг предельного возраста госслужащего.

«Насколько я знаю, у него действительно было желание уйти», — сказал РБК руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

Деятельность ФСИН сопровождается скандалами последние двадцать лет, и их не стало больше, когда службу возглавлял Корниенко, заметил юрист. «Все, что было к его приходу, так и продержалось, без каких-либо резких всплесков. Он не предпринимал никаких действий, чтобы ситуацию хоть как-то более или менее перевести в цивилизованные рамки... Если бы скандалы влияли на кадровые решения, Корниенко попросили бы через два дня после дела о пытках в ярославской колонии», — считает Федяров.

«Говорить о заметных улучшениях не получается. Информации о пытках и насилии как способе поддержания порядка в колониях сейчас очень много. Ярославское дело — яркая иллюстрация того, что из себя представляет российская колония в период работы Корниенко», — сказала РБК руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова.

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. В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения осужденного в ярославской колонии № 1. Публикация получила широкий резонанс; инцидент комментировала в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сотрудники колонии, в том числе ее начальник, стали фигурантами уголовных дел. Впоследствии огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе «Кресты-2». Активист Ильдар Дадин сообщал о пытках и избиениях в карельской колонии, участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказывала об эксплуатации заключенных в мордовской женской колонии. Предшественник Корниенко Александр Реймер был задержан через три года после отставки по обвинению в мошенничестве на 2,3 млрд руб. при закупке электронных браслетов для содержащихся под домашним арестом. Суд приговорил его к восьми годам колонии.

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в петербургском СИЗО-4. По версии ФСИН, он повесился, но из заключения судмедэкспертов следовало, что перед смертью Пшеничного пытали током и кипятильником, подвергли сексуальному насилию, а также сильно избили и нанесли колото-резаные раны, писала «Новая газета». «ВИП-камеры» в Матросской Тишине. В декабре 2017 года члены ОНК Москвы обнаружили в столичном следственном изоляторе камеры с ЖК-телевизорами, холодильниками и подвесными унитазами. По информации Евы Меркачевой, место в такой камере можно было купить за 1 млн руб., а организовал их обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов. Прокуратура Москвы требовала возбудить дело по этим фактам, однако СК не нашел нарушений закона.

в Матросской Тишине. В декабре 2017 года члены ОНК Москвы обнаружили в столичном следственном изоляторе камеры с ЖК-телевизорами, холодильниками и подвесными унитазами. По информации Евы Меркачевой, место в такой камере можно было купить за 1 млн руб., а организовал их обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов. Прокуратура Москвы требовала возбудить дело по этим фактам, однако СК не нашел нарушений закона. Крабы Вячеслава Цеповяза . В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии из амурской колонии, где отбывает срок один из лидеров Кущевской ОПГ, осужденный на 20 лет за массовое убийство. На фото он жарит шашлык, ест крабов и красную икру. ФСИН подтвердила подлинность фотографий, однако пояснила, что они были сделаны в 2015 году, а с тех пор «проблема с VIP-камерами в колониях была решена». СК возбудил уголовное дело.

. В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии из амурской колонии, где отбывает срок один из лидеров Кущевской ОПГ, осужденный на 20 лет за массовое убийство. На фото он жарит шашлык, ест крабов и красную икру. ФСИН подтвердила подлинность фотографий, однако пояснила, что они были сделаны в 2015 году, а с тех пор «проблема с VIP-камерами в колониях была решена». СК возбудил уголовное дело. Строительство «Крестов-2». На возведение самого крупного изолятора в Европе в петербургском Колпино было выделено 12 млрд руб. СК возбудил несколько уголовных дел о растратах и взятках, связанных с этой стройкой, а также об убийстве ее куратора — сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова.

Кто может стать следующим директором ФСИН

Основным кандидатом на должность главы ФСИН является глава управления «Л» ведомства Вадим Баланин, сообщили два источника РБК, близких к службе. Управлением «Л» неформально называется ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН», которое занимается «техническим сопровождением оперативной деятельности службы», то есть негласной работы, управлением и эксплуатацией тюрем и колоний, а также реабилитационной поддержкой бывших заключенных.

Баланин курирует всю оперативную работу ФСИН. «С точки зрения влияния это очень серьезная должность, одна из самых больших в системе ФСИН», — считает Федяров.

«Учитывая, какую службу Баланин возглавляет, он прекрасно осведомлен о существующих практиках «исправления» заключенных. Надеюсь, если его назначат, он поставит себе задачу эти позорные вещи искоренить», — заявила Новикова.

Вадим Баланин служит во ФСИН с 2012 года, он выходец из управления «М» ФСБ России (контрразведывательная работа в правоохранительных органах, судах и Минюсте), его поддерживает бывший начальник этого управления, а ныне замглавы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергей Алпатов, один из самых влиятельных работников этой спецслужбы, утверждает источник РБК.

ФСИН неформально подконтрольна ФСБ и снимать этот контроль спецслужба не будет, уверен Алексей Федяров.

Другая возможная кандидатура — первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый, который стал врио главы ведомства в начале сентября, когда Корниенко ушел в отпуск. Среди кандидатов также замдиректора службы Валерий Максименко и замглавы Росгвардии Олег Плохой, рассказали источники РБК.

Какие реформы необходимы в исправительной системе

В июле 2018 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила реформировать ФСИН, эту идею она высказала после скандала в ярославской ИК-1. Речь шла о разделении службы на два ведомства — гражданское, которое занималось бы перевоспитанием и ресоциализацией осужденных, и военизированное, которое взяло бы на себя контроль и охрану.

Подобный проект в течение года обсуждался в государственно-правовом управлении администрации президента, сообщали тогда источники РБК. Функции ФСИН, связанные с ресоциализацией и воспитанием преступников, а также экономическим обеспечением заключенных, предполагалось возложить на новое федеральное агентство, подведомственное Минюсту, а охрану порядка в исправительных учреждениях поручить Росгвардии. Оперативные подразделения ФСИН, которые занимаются вербовкой агентов в криминальной среде и поиском беглых заключенных, предполагалось передать МВД. Медицинское сопровождение заключенных должно было отойти Минздраву.

В рабочую группу, занимавшуюся подготовкой реформы, входили представители силовых структур, но представителей ФСИН в ней не было, уточняли собеседники РБК.

По мнению Федярова, для гуманизации исправительной системы ее необходимо прежде всего «убрать из-под оперативного влияния органов обвинения и силовых органов».

Существующие концепции реформы ФСИН не предполагают кардинальных преобразований, которые могли бы повлиять на положение заключенных, считает Новикова. По ее словам, необходим прежде всего эффективный государственный механизм реагирования на пытки, в том числе устранение монопольного доступа ФСИН к записям с видеорегистраторов в колониях. Это подразумевает изменение работы не только ФСИН, но и Генпрокуратуры, СК и даже Минздрава, убеждена правозащитница.