Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый

Основным кандидатом на должность директора ФСИН сейчас является выходец из ФСБ, начальник управления «Л» ФСИН Вадим Баланин. Об этом РБК ранее сообщили два источника, близких к пенитенциарной службе. Среди других кандидатов — Рудый, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.

Предыдущий глава ведомства, 65-летний Геннадий Корниенко, был уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Он занимал этот пост с 2012 года, а до этого работал замглавы ФСО. При Корниенко в подконтрольных ФСИН учреждениях произошло несколько громких историй с обнародованием случаев применения насилия к заключенным со стороны представителей ведомства. В частности, «Новая газета» публиковала видео пыток заключенного в ярославской колонии, аналогичные инциденты произошли в крупнейшем в Европе СИЗО «Кресты-2» (Санкт-Петербург). Кроме того, в январе 2019 года 2,5 года колонии получил бывший начальник ИК № 7 в Карелии, где заключенные также жаловались на систематические пытки.

После появления в Сети видео из колонии в Ярославле руководство ФСИН летом 2018 года жестко раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила разделить ведомство на гражданскую и силовую части. Источники РБК тогда поясняли, что такие изменения ФСИН также обсуждаются в Кремле. С сентября этого года, согласно указу президента Владимира Путина, возглавлять ведомство также может гражданское лицо.

Бывший заместитель Корниенко Олег Коршунов в июле получил семь лет колонии по делу о хищении 263 млн руб. на закупках обуви для заключенных. Предшественник Корниенко на посту главы ФСИН Александр Реймер в 2017 году был приговорен к восьми годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера более 2,2 млрд руб.