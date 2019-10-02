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Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Первый заместитель уволенного накануне главы ФСИН Геннадия Корниенко начал исполнять обязанности руководителя ведомства в начале сентября. Ранее чиновник работал в государственной фельдъегерской службе
Анатолий Рудый (Фото: Евгений Задорожный / ТАСС)

Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства. Об этом РБК рассказал близкий к ФСИН источник. Информацию подтвердил собеседник, близкий к правоохранительным органам.

«В начале сентября, перед отставкой [экс-руководитель ведомства Геннадий] Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио», — пояснил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

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Генерал-лейтенант Рудый занимал пост замглавы ФСИН с 2014 года. До этого выпускник Горьковского зенитного ракетного командного училища и РАНХиГС с 1994 по 2012 год служил в государственной фельдъегерской службе, в том числе на должности начальника управления охраны и вооружений. У нового врио директора ФСИН несколько госнаград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Основным кандидатом на должность директора ФСИН сейчас является выходец из ФСБ, начальник управления «Л» ФСИН Вадим Баланин. Об этом РБК ранее сообщили два источника, близких к пенитенциарной службе. Среди других кандидатов — Рудый, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.

Предыдущий глава ведомства, 65-летний Геннадий Корниенко, был уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Он занимал этот пост с 2012 года, а до этого работал замглавы ФСО. При Корниенко в подконтрольных ФСИН учреждениях произошло несколько громких историй с обнародованием случаев применения насилия к заключенным со стороны представителей ведомства. В частности, «Новая газета» публиковала видео пыток заключенного в ярославской колонии, аналогичные инциденты произошли в крупнейшем в Европе СИЗО «Кресты-2» (Санкт-Петербург). Кроме того, в январе 2019 года 2,5 года колонии получил бывший начальник ИК № 7 в Карелии, где заключенные также жаловались на систематические пытки.

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После появления в Сети видео из колонии в Ярославле руководство ФСИН летом 2018 года жестко раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила разделить ведомство на гражданскую и силовую части. Источники РБК тогда поясняли, что такие изменения ФСИН также обсуждаются в Кремле. С сентября этого года, согласно указу президента Владимира Путина, возглавлять ведомство также может гражданское лицо.

Бывший заместитель Корниенко Олег Коршунов в июле получил семь лет колонии по делу о хищении 263 млн руб. на закупках обуви для заключенных. Предшественник Корниенко на посту главы ФСИН Александр Реймер в 2017 году был приговорен к восьми годам колонии за мошенничество при закупке электронных браслетов. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера более 2,2 млрд руб.

Авторы: Дмитрий Серков, Петр Канаев, Артём Губенко
При участии: Маргарита Алехина
Теги: ФСИН, назначение, Геннадий Корниенко
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