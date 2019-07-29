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Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви
Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов получил семь лет колонии по делу о хищении ₽263 млн на закупках обуви для заключенных. Суд счел, что чиновник заказывал обувь у ФГУП, тогда как фактически она производилась в самих колониях
Олег Коршунов (слева) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.

Второго фигуранта дела, бывшего главу ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» Виталия Морусова, суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Гособвинение запрашивало для Коршунова девять лет колонии. Прокурор настаивал, что Коршунов, а также Морусов в 2015 году вступили в преступный сговор с гендиректором компании «ДАЦЕ Групп» Смбатом Арутюняном и придумали преступную схему.

Так, ФСИН официально заказывала обувь у ведомственного Производственно-промышленного дома (ППД). В действительности же производство организовала компания Арутюняна, который формально тендера не получал, причем работали на нем заключенные, а для изготовления обуви использовались более дешевые материалы, чем предусматривала контрактная документация. Деньги, которые ФСИН перечисляла ППД по контрактам, на самом деле выводились и поступали на счета Арутюняна, который в 2016 году заплатил Коршунову откат €300 тыс., считали следствие и гособвинение.

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Смбат Арутюнян ранее признал вину и дал показания на чиновников, его дело было выделено в отдельное производство. В сентябре 2018 года он получил 3,5 года колонии.

Это первый приговор Коршунову. Также ему вменяется несколько эпизодов получения взяток и растраты. Чиновник был задержан в сентябре 2017 года, изначально ему вменяли махинации на закупках топлива и сахара. По версии следствия, Коршунов и двое его подчиненных, сотрудники ФСИН Светлана Алексеева и Алексей Данилов, вступили в сговор с предпринимательницей Мариной Дюковой и подогнали под ее компании условия аукционов, сделав их «заведомо невыполнимыми для добросовестных поставщиков» и исключив участие в тендерах других предприятий.

Дюкова признала вину и рассказала следствию, что Коршунов требовал у нее десятипроцентный откат (порядка 20 млн руб.). С ее слов, он уточнял, что это стандартное условие для всех поставщиков, заключающих контракты со ФСИН. Кредит под исполнение контракта Дюковой согласовал, по ее словам, лично совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, после того как Коршунов через нее передал ему банку меда в подарок. Представитель Ананьева опровергал эти сведения.

Коршунов не признал вину ни по одному эпизоду. Его адвокат Александр Линников называл доверителя «жертвой оговора и произвола спецслужб», а уголовные дела в отношении него — «фальсификацией, основанной на ложных показаниях, домыслах и подтасовках».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Олег Коршунов, ФСИН, коррупция
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