Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов получил семь лет колонии по делу о хищении ₽263 млн на закупках обуви для заключенных. Суд счел, что чиновник заказывал обувь у ФГУП, тогда как фактически она производилась в самих колониях

Олег Коршунов (слева) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.

Второго фигуранта дела, бывшего главу ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» Виталия Морусова, суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Гособвинение запрашивало для Коршунова девять лет колонии. Прокурор настаивал, что Коршунов, а также Морусов в 2015 году вступили в преступный сговор с гендиректором компании «ДАЦЕ Групп» Смбатом Арутюняном и придумали преступную схему.

Так, ФСИН официально заказывала обувь у ведомственного Производственно-промышленного дома (ППД). В действительности же производство организовала компания Арутюняна, который формально тендера не получал, причем работали на нем заключенные, а для изготовления обуви использовались более дешевые материалы, чем предусматривала контрактная документация. Деньги, которые ФСИН перечисляла ППД по контрактам, на самом деле выводились и поступали на счета Арутюняна, который в 2016 году заплатил Коршунову откат €300 тыс., считали следствие и гособвинение.