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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам аудитора Татьяны Блиновой, к завышению объемов бюджетного ассигнования привело то, что ФСИН не учитывала ежегодное уменьшение численности заключенных. Также индексы цен производителей не соответствовали показателям Минэкономразвития, а при расчете использовались ​«средневзвешенные прогнозные цены по укрупненным категориям продуктов питания».

Избыточные средства служба перераспределяла на другие нужды либо их сокращает правительство. Так, в 2016 году было перераспределено почти 1,9 млрд руб., в 2017 году — 60,6 млн руб. Также в ходе проверки выяснилось, что учреждения накапливали чрезмерные запасы продуктов.

Согласно сообщению Счетной палаты, ФСИН, как правило, закупает продукты у собственных подведомственных учреждений и унитарных предприятий, которые с 2015 по 2017 год поставляли более 79% продовольствия. Цены на данные продукты по контрактам были завышены в два раза (в сравнении с региональной стоимостью продуктов).

Теги: Счетная палата, госзакупки, ФСИН, продукты, завышение цен
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