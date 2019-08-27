Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»

Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных. Об этом сообщил интернет-каналу Генпрокуратуры «Эфир» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Да, нарушения выявлены были. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, которое предусматривается ч. 1 ст. 293 УК (халатность)», — заявил он. Соответствующие материалы направлены в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По словам представителя Генпрокуратуры, одним из наиболее серьезных нарушений стал противоречащий закону перевод «якобы в воспитательных целях» заключенного, впервые попавшего в СИЗО, в камеру к ранее судимым гражданам. Сейчас заключенный возвращен в свою камеру. Куренной отметил, что «в истинных причинах предстоит разобраться следователям».

Ранее по итогам проверки в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уволила троих сотрудников и привлекла к дисциплинарной ответственности еще 20 человек.

В начале августа в интернете появилось видео, на котором заключенные «Крестов-2» избивают сокамерника. Проведенная проверка ФСИН выявила многочисленные нарушения. К доследственной проверке подключились Следственный комитет и Генпрокуратура. По данным Gulagu.net, в СИЗО были организованы несколько «пресс-хат», в которых арестанты по приказу начальства пытали других заключенных в обмен на улучшение условий содержания.