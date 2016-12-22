Фигурант видео с пытками в ярославской колонии вышел на свободу
Общество, 09:34
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Фигурант видео с пытками в ярославской колонии вышел на свободу
Пострадавший от пыток в ярославской колонии осужденный Евгений Макаров вышел на свободу. Он поблагодарил всех, кто поддержал его, и намерен и дальше способствовать раскрытию преступления сотрудников ФСИН, рассказал его адвокат
Осужденный Евгений Макаров, видеозапись избиения которого сотрудниками колонии вызвала большой общественный резонанс и стала поводом для уголовного дела, вышел на свободу, сообщил РБК его адвокат Эльдар Лузин.
По словам юриста, в ближайших планах у Макарова «увидеть семью, своих знакомых». «Он поблагодарил общественность и СМИ за огласку его истории и за поддержку. Сейчас будет адаптироваться к свободной жизни и активно способствовать раскрытию преступления, совершенного сотрудниками ФСИН», — рассказал адвокат.
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