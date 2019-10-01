Путин уволит главу ФСИН Корниенко

Геннадий Корниенко, которому накануне исполнилось 65 лет, будет уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Он был назначен директором ФСИН в 2012 году

Президент России Владимир Путин освободит от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко и ряд других высших должностных лиц. Об этом говорится в проекте указа президента (копия есть у РБК), подлинность которого РБК подтвердил источник, близкий к ФСБ. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева подтвердила РБК уход Корниенко. Об увольнении Корниенко также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника РБК, документ будет обнародован в ближайшее время.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову по поводу подписания указа.

Меркачева пояснила «Интерфаксу», что Корниенко уходит с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Источник агентства подтвердил эту информацию. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.