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Путин уволит главу ФСИН Корниенко
Геннадий Корниенко, которому накануне исполнилось 65 лет, будет уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Он был назначен директором ФСИН в 2012 году

Президент России Владимир Путин освободит от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко и ряд других высших должностных лиц. Об этом говорится в проекте указа президента (копия есть у РБК), подлинность которого РБК подтвердил источник, близкий к ФСБ. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева подтвердила РБК уход Корниенко. Об увольнении Корниенко также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника РБК, документ будет обнародован в ближайшее время.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову по поводу подписания указа.

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Меркачева пояснила «Интерфаксу», что Корниенко уходит с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Источник агентства подтвердил эту информацию. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.

Путин назначил Корниенко директором ФСИН в июне 2012 года, он сменил на этом посту Александра Реймера. Корниенко с 2001 по 2002 год был заместителем главы Федеральной службы охраны России, в 2002— 2015 годах был директором Государственной фельдъегерской службы. Имеет государственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Выродова
При участии: Наталья Галимова
Теги: увольнение, указ
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