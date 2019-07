Лев Хасис оставил пакет вмагазине

У сети «Глобус Гурмэ» сменились акционеры

Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети — его пакет перейдет топ-менеджерам. Хасис, занимающий пост первого зампредправления Сбербанка, потерял интерес к «классической рознице»

Об изменениях в составе акционеров «Глобус Гурмэ» свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера — STK Retail Holding Ltd). В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68 до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса, рассказал РБК источник, близкий к компании. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что бизнесмен уже снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ретейлера. По его информации, в ближайшее время «будет продан и оставшийся пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. «Лев Хасис уже много лет являлся «глубоко спящим акционером» и не принимал участия в управлении, — рассказывает Яковлев. — В итоге мы с партнерами реализовали право выкупа».

Кто еще стал акционером «Глобус Гурмэ»

Кроме Fosbourne в STK Retail Holding Ltd есть и другие акционеры, которых коснулись изменения. Еще одна компания, которая была в числе бенефициаров, Galdvir Holding Inc., увеличила свою долю с 4,3 до 41,99%. В состав акционеров STK вошли Самвел Караханян (ему теперь принадлежит примерно 8% ретейлера) и компания Testino Ltd (43,99%). Караханян, президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры», подтвердил РБК, что является акционером «Глобус Гурмэ». Он уточнил, что является совладельцем уже несколько лет (когда именно он стал партнером сети, он не комментирует): ранее его доля была оформлена через Forbourne, сейчас — напрямую.