Лев Хасис оставил пакет вмагазине

У сети «Глобус Гурмэ» сменились акционеры

Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети — его пакет перейдет топ-менеджерам. Хасис, занимающий пост первого зампредправления Сбербанка, потерял интерес к «классической рознице»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Об изменениях в составе акционеров «Глобус Гурмэ» свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера — STK Retail Holding Ltd). В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68 до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса, рассказал РБК источник, близкий к компании. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что бизнесмен уже снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ретейлера. По его информации, в ближайшее время «будет продан и оставшийся пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. «Лев Хасис уже много лет являлся «глубоко спящим акционером» и не принимал участия в управлении, — рассказывает Яковлев. — В итоге мы с партнерами реализовали право выкупа».

Кто еще стал акционером «Глобус Гурмэ» Кроме Fosbourne в STK Retail Holding Ltd есть и другие акционеры, которых коснулись изменения. Еще одна компания, которая была в числе бенефициаров, Galdvir Holding Inc., увеличила свою долю с 4,3 до 41,99%. В состав акционеров STK вошли Самвел Караханян (ему теперь принадлежит примерно 8% ретейлера) и компания Testino Ltd (43,99%). Караханян, президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры», подтвердил РБК, что является акционером «Глобус Гурмэ». Он уточнил, что является совладельцем уже несколько лет (когда именно он стал партнером сети, он не комментирует): ранее его доля была оформлена через Forbourne, сейчас — напрямую.

Никаких изменений в концепции сети, по словам Яковлева, не планируется. Сейчас «Глобус Гурмэ» насчитывает восемь традиционных гастрономов в Москве и Санкт-Петербурге, а также три магазина формата «Глобус Гурмэ Экспресс» в терминалах аэропорта Шереметьево. «Мы осознаем, что мы — нишевой проект с ограниченными возможностями по масштабированию, — рассказывал в одном из интервью Яковлев. Несмотря на санкции и снижение потребительской активности, значительных изменений в выручке ретейлера не было: например, оборот ООО «СТК» (операционная компания сети) в 2013-м составил 3,144 млрд руб., а по итогам 2017-го (последние доступные данные СПАРК) — 3,466 млрд руб. «В 2017 году у нас был небольшой отток по количеству чеков, при этом выручка за год выросла, потому что вырос средний чек. При этом мы точно знаем — наши клиенты остаются с нами», — отмечал Яковлев.

Лев Хасис от комментариев отказался. Как утверждает один из собеседников РБК, «Хасис потерял активный интерес к классической рознице, и сейчас ему больше интересны проекты его работодателя — Сбербанка».

От ретейла до банка Лев Хасис долгие годы был одной из ключевых фигур российского ретейла и сыграл «колоссальную роль в том, как рынок выглядит сейчас». С 1999 года он занимался развитием торгового дома «Перекресток», затем, после создания X5 Retail Group, с 2006 по 2011 год занимал должность главного исполнительного директора. Помимо «Глобус Гурмэ» и Fauchon в числе личных розничных проектов Хасиса была сеть «Дейли» (продал ее в 2007 году). В 2011-м Хасис продолжил заниматься ретейлом, но уже международным — почти два года он занимал должность старшего вице-президента американского Wal-Mart Stores Inc. В сентябре 2013-го Хасис стал первым зампредседателя правления Сбербанка и курирует блоки «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и др.

«Глобус Гурмэ» появился как совместный проект Льва Хасиса и Аркадия Новикова. В 2004-м ресторатор приобрел франшизу французской сети гастрономических бутиков Hediard, а компания Льва Хасиса получила лицензию на открытие бутиков Fauchon. Тогда же бизнесмены и договорились о совместном управлении всеми проектами, а также развитии новой розничной сети. Первый гастроном «Глобус Гурмэ» появился в июне 2005-го на Большой Якиманке, в ТЦ «Гиминей», затем в «Весне» на Новом Арбате, в «Жукоffка Плаза» на знаменитом Рублево-Успенском шоссе и других премиальных локациях. Как было распределено владение в компании, бизнесмены официально не раскрывали, но к 2007 году в числе акционеров были компания Fosbourne (56% было у Хасиса, еще 44% — у бывшего топ-менеджера Альфа-банка и «Уралсиба» Евгения Бернштама), Аркадий Новиков и менеджмент сетей. Тогда же стало известно о выходе Новикова из проекта, который к тому моменту, как утверждали источники из его окружения, «устал от магазинов» и решил сконцентрироваться на ресторанном бизнесе.

Практически сразу с момента появления «Глобус Гурмэ» ее владельцы не исключали продажи или партнерства. Еще в 2005-м сам Хасис рассказывал, что «Глобус Гурмэ» может в течение «пары лет и когда выручка превысит сотни миллионов долларов» войти в состав торгового дома «Перекресток» (впоследствии — X5 Retail Group), которым он же и руководил. Как рассказывал топ-менеджер, решение о создании «Глобус Гурмэ» обсуждалось на уровне акционеров «Перекрестка». «Рабочее название дорогих супермаркетов даже звучало сначала как «Перекресток Гурме», — рассказывал бизнесмен. Но руководство торгового дома решило, что старт новых сетей должен осуществляться вне «Перекрестка», чтобы не отвлекать ресурсы и не разочаровывать инвесторов в случае неудачи. В 2007-м сделка с X5 Retail Group действительно выносилась на обсуждение комитета набсовета ретейлера, но не получила одобрения. В этот период Хасис и Бернштам оценивали 100% бизнеса примерно в $60 млн. В 2008-м интерес к «Глобус Гурмэ» проявляли экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро (они же стали впоследствии основными акционерами «Азбуки вкуса»). Но в итоге стороны разошлись в оценке стоимости.

Несколько лет назад, как утверждает источник РБК, близкий к компании, из числа акционеров Fosbourne вышел Бернштам.

Сейчас, по словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, весь бизнес «Глобус Гурмэ» можно оценить в 1,5 млрд руб. (без учета стоимости недвижимости), причем около 1 млрд руб. составляет стоимость операционного бизнеса и около 500 млн руб. — финансовые активы компании.