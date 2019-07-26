Турецкий регулятор российскому не пример

Какое влияние мировая финансовая политика оказывает на решение ведомства Эльвиры Набиуллиной по ключевой ставке

Банк Турции в четверг резко снизил ключевую ставку, а ЕЦБ дал рынку новый мягкий сигнал. Смягчения денежно-кредитной политики аналитики ждут и от российского ЦБ

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Банк Турции снизил ключевую ставку с 24 до 19,75% годовых, сообщается на его сайте. Параллельно Европейский центральный банк объявил о планах по смягчению своей политики — все это происходит за день до того, как решение по ставке должен принять российский ЦБ. Решения обоих регуляторов могут влиять на денежно-кредитную политику в России, однако в этот раз они не заставят Центробанк снижать ставку быстрее, чем он планирует, считают опрошенные РБК аналитики.

Снижение ставки в Турции

Экономическая активность в стране восстанавливается, инфляция к концу года будет ниже апрельского прогноза, а замедление роста мирового ВВП и риски замедления инфляции могут привести к экспансионистской политике центробанков развитых стран, объясняет снижение ставки турецкий регулятор.

Но у этого решения есть и политический фон. В сентябре 2018 года Банк Турции повысил ключевую ставку сразу на 6,25 п.п., чтобы поддержать стремительно снижавшийся курс лиры, и с тех пор не менял ее. Жесткая политика регулятора неоднократно становилась объектом критики со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а в начале июля председатель турецкого Центрального банка Мурат Четинкая был отправлен в отставку из-за отказа снижать процентные ставки. Эрдоган заявлял, что в ходе нескольких экономических встреч говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако тот «не делал того, что был должен». Главой ЦБ стал бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

Намеки европейского регулятора

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг хоть и оставил процентные ставки без изменений (базовую ставку по кредитам — нулевой, по депозитам — минус 0,4%, по маржинальным кредитам — 0,25%), но предупредил рынок об их возможном снижении в будущем: европейский регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих или более низких уровнях как минимум до конца первого полугодия 2020 года и в любом случае столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к таргетируемому уровню 2%. ЕЦБ изучит варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

После публикации решения ЕЦБ биржевой курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 руб. — до 69,96 руб. по состоянию на 15:35 мск, снижался он и по отношению к другим мировым валютам. Однако после комментария главы ЕЦБ Марио Драги о том, что риск полномасштабной рецессии остается низким, стал отыгрывать потери. Курс европейской валюты перешел к укреплению, когда инвесторы поняли, что ЕЦБ не раскроет подробности каких-либо дальнейших шагов до сентябрьского заседания, пишет The Wall Street Journal.

К 18:03 мск европейская валюта торговалась по 70,35 руб. — на 0,2% ниже, чем при открытии торгов.

Как это повлияет на Россию

Еще в прошлом сентябре, когда Банк Турции резко повысил ставки за день до заседания ЦБ России, российский регулятор учел это решение. Тогда он впервые с 2014 года повысил ставку — на 0,25 п.п. (впрочем, на это решение влияли в первую очередь риски расширения антироссийских санкций и запланированное на 2019 год повышение НДС с 18 до 20%, способствующее ускорению инфляции).

Сейчас экономисты ждут от российского ЦБ смягчения денежно-кредитной политики на заседании в пятницу, 26 июля, — таков консенсус-прогноз всех 32 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Коррекция, по их мнению, будет небольшой — на 0,25 п.п., до 7,25% годовых. Решение Банка Турции масштаб снижения ставки Банка России, по мнению опрошенных РБК экономистов, не увеличит.

Российский ЦБ тоже обещал смягчиться О том, что ключевая ставка может быть снижена второй раз подряд (на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п.), в начале июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Причем глава регулятора допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин впоследствии в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

«В Турции своя история. При их уровне ставок резкие шаги возможны», — говорит главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Ключевая ставка ЦБ, по ее словам, напротив, близка к нейтральному диапазону (6–7% по оценке регулятора), где более логичны небольшие шаги.

Кроме того, впереди заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, более важное с точки зрения денежно-кредитной политики, и накануне его резкие движения в 0,5 п.п. могут быть рискованными, добавляет экономист.

Нынешняя ситуация со ставками в Турции и России немного напоминает «прошлый год наоборот», рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Но сейчас развивающиеся рынки не влияют друг на друга напрямую — скорее есть просто общая тенденция по снижению их ставок.

Намек же ЕЦБ на снижение ставок в сентябре в целом согласуется с ожиданиями, которые были до заседания, считает Евдокимова, поэтому в пятницу заседание российского ЦБ пройдет «по плану».

На курсе рубля снижение ставки ЦБ на 0,25 п.п. не должно сказаться, поскольку уже заложено в ожидания рынка, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Власти недовольны центробанками

Конфликт между президентом и регулятором существовал не только в Турции, но и в США. В конце июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп считает, что у него есть все необходимые полномочия для того, чтобы снять с должности главу ФРС Джерома Пауэлла. Информация появилась спустя несколько часов после того, как Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания управляющих ФРС заявил о планах доработать свой четырехлетний срок, несмотря на критику Трампа. В декабре прошлого года Трамп заявил, что основной проблемой американской экономики является существование ФРС: по его мнению, регулятор не понимает происходящего в стране. Однако экономический советник президента США Кевин Хассетт заявил об отсутствии рисков отставки главы ФРС.

От траектории ставки ФРС зависят и решения российского ЦБ. Базовый июньский прогноз ЦБ предполагал, что ставка ФРС США останется неизменной, а ставка Европейского центрального банка будет повышаться, отмечал Полевой. При этом ЕЦБ предупредил о смягчении, и экономисты уверены, что ФРС снизит ставку на заседании 31 июля 2019 года. Это еще один аргумент в пользу снижения ставок российским регулятором, считает аналитик.