Уязвимость на четверку

ЦБ назвал главные риски для экономики

Главные риски для российской экономики — замедление мирового роста, геополитика и падение доходов граждан, считает ЦБ. Финансовый сектор уязвим из-за сильного роста розничных кредитов и валютизации банковского сектора

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил ЦБ.

Перед экономикой и финансовым рынком России стоят сейчас четыре возможных риска, отмечает ЦБ:

замедление мировой экономики;

неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток;

усиление геополитических трений — торговых споров и санкций;

главный внутренний риск — сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки, что может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов.

«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — сказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Какие уязвимости видит ЦБ

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.

Во-первых, это чрезмерно высокие темпы розничного кредитования.

Годовые темпы роста задолженности составляют сейчас 24,3% по необеспеченным кредитам и 24,7% по ипотеке. В последний раз такие уровни были зафиксированы в начале 2014 года. Доходы граждан не растут, поэтому долговая нагрузка по необеспеченным кредитам (отношение плановых платежей к заработку семьи) за 2018 год выросла с 7,1 до 8,1%. Абсолютный рекорд был зафиксирован летом 2014 года — 9%. Если регулятору не удастся переломить нынешнюю тенденцию, уровень нагрузки может достигнуть и даже превысить 9%, сказала Юдаева.

Чтобы не допустить перегрева кредитного рынка и образования пузыря, ЦБ с 1 апреля повысил на 30 п.п. надбавки по необеспеченным кредитам — от банков теперь требуется больше капитала под обеспечение выдаваемых кредитов. В сегменте ипотеки потенциально опасными ЦБ считает кредиты с небольшим первоначальным взносом, поэтому с 1 января удвоил по ним надбавку к коэффициенту риска с 50 до 100%.

Во-вторых, ЦБ беспокоит валютизация банковского сектора.

И активы, и обязательства банков в валюте начали расти с конца прошлого года: например, за январь—март 2019 года доля валютных вкладов россиян выросла с 20,3 до 21,5%. Чтобы остановить валютизацию вкладов, регулятор планирует повысить норматив обязательного резервирования под валютные вклады.

Кроме того, с начала 2019 года нерезиденты вновь скупают ОФЗ после массового выхода из бумаг в 2018 году. Доля гособлигаций на руках иностранных инвесторов за январь—март выросла с 24,4 до 26,7%. Чем больше ОФЗ держат иностранцы, тем сильнее отразится на российском рынке отток инвесторов в случае форс-мажора, например новых санкций и усиления торговых войн, отмечают в ЦБ. На 28 мая доля нерезидентов в ОФЗ, по словам Юдаевой, достигла уже 29,4%.

Чтобы снизить влияние этой уязвимости, нужно развивать базу российских инвесторов в ОФЗ, которые были бы не так чувствительны к внешним рискам, отметила Юдаева. В случае очень серьезных рисков стабильности всей системы ЦБ рассмотрит мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг в портфеле иностранных инвесторов, допустила Юдаева. «Два раза в истории, в 2008 и 2014 годах, у нас действовало правило, по которому банки могли оценивать свои валютные активы не по рынку, а по специальному курсу. Величина курса потом постепенно приводилась к рыночному. Чтобы колебания рынка ОФЗ не создавали риски для держателей этих бумаг, при самой крайней необходимости мы можем вводить подобные меры», — добавила она.

Третьей уязвимостью ЦБ считает рост краткосрочного фондирования банков.

Граждане и компании открывают все больше краткосрочных вкладов и все меньше долгосрочных. В октябре—марте доля депозитов на срок до одного года выросла с 60,5 до 61,3%, тенденция характерна как для рублевых, так и для валютных вкладов. Недостаток длинных денег при обилии коротких потенциально угрожает стабильности банков, бороться с этим ЦБ планирует через введение новых инструментов, в частности вклада с повышенной ставкой, который гражданин не может закрыть досрочно.

«К сожалению, в отличие от аналогичных инструментов в соседних странах, в той же Белоруссии, у нас на них спрос невысокий, — признала Юдаева. — Так что сейчас мы ведем работу по их совершенствованию».

Четвертая уязвимость связана с концентрацией кредитов по крупным компаниям.

По оценкам ЦБ, общая долговая нагрузка корпоративного сектора в целом умеренная, но концентрация кредитов в руках заемщиков довольно высокая. Около 35% объема всех кредитов нефинансовому сектору приходится на 92 крупнейшие компании России. Дефолт одной или нескольких из них способен нанести ущерб банковской системе и экономике в целом, предупреждает ЦБ. Чтобы избежать этого, регулятор планирует подготовить меры по мониторингу и предупреждению излишней долговой нагрузки российских компаний.