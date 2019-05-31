Уязвимость на четверку

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил ЦБ.
Перед экономикой и финансовым рынком России стоят сейчас четыре возможных риска, отмечает ЦБ:
- замедление мировой экономики;
- неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток;
- усиление геополитических трений — торговых споров и санкций;
- главный внутренний риск — сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки, что может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов.
«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — сказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Какие уязвимости видит ЦБ
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
- Во-первых, это чрезмерно высокие темпы розничного кредитования.
Годовые темпы роста задолженности составляют сейчас 24,3% по необеспеченным кредитам и 24,7% по ипотеке. В последний раз такие уровни были зафиксированы в начале 2014 года. Доходы граждан не растут, поэтому долговая нагрузка по необеспеченным кредитам (отношение плановых платежей к заработку семьи) за 2018 год выросла с 7,1 до 8,1%. Абсолютный рекорд был зафиксирован летом 2014 года — 9%. Если регулятору не удастся переломить нынешнюю тенденцию, уровень нагрузки может достигнуть и даже превысить 9%, сказала Юдаева.
Чтобы не допустить перегрева кредитного рынка и образования пузыря, ЦБ с 1 апреля повысил на 30 п.п. надбавки по необеспеченным кредитам — от банков теперь требуется больше капитала под обеспечение выдаваемых кредитов. В сегменте ипотеки потенциально опасными ЦБ считает кредиты с небольшим первоначальным взносом, поэтому с 1 января удвоил по ним надбавку к коэффициенту риска с 50 до 100%.
- Во-вторых, ЦБ беспокоит валютизация банковского сектора.
И активы, и обязательства банков в валюте начали расти с конца прошлого года: например, за январь—март 2019 года доля валютных вкладов россиян выросла с 20,3 до 21,5%. Чтобы остановить валютизацию вкладов, регулятор планирует повысить норматив обязательного резервирования под валютные вклады.
Кроме того, с начала 2019 года нерезиденты вновь скупают ОФЗ после массового выхода из бумаг в 2018 году. Доля гособлигаций на руках иностранных инвесторов за январь—март выросла с 24,4 до 26,7%. Чем больше ОФЗ держат иностранцы, тем сильнее отразится на российском рынке отток инвесторов в случае форс-мажора, например новых санкций и усиления торговых войн, отмечают в ЦБ. На 28 мая доля нерезидентов в ОФЗ, по словам Юдаевой, достигла уже 29,4%.
Чтобы снизить влияние этой уязвимости, нужно развивать базу российских инвесторов в ОФЗ, которые были бы не так чувствительны к внешним рискам, отметила Юдаева. В случае очень серьезных рисков стабильности всей системы ЦБ рассмотрит мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг в портфеле иностранных инвесторов, допустила Юдаева. «Два раза в истории, в 2008 и 2014 годах, у нас действовало правило, по которому банки могли оценивать свои валютные активы не по рынку, а по специальному курсу. Величина курса потом постепенно приводилась к рыночному. Чтобы колебания рынка ОФЗ не создавали риски для держателей этих бумаг, при самой крайней необходимости мы можем вводить подобные меры», — добавила она.
- Третьей уязвимостью ЦБ считает рост краткосрочного фондирования банков.
Граждане и компании открывают все больше краткосрочных вкладов и все меньше долгосрочных. В октябре—марте доля депозитов на срок до одного года выросла с 60,5 до 61,3%, тенденция характерна как для рублевых, так и для валютных вкладов. Недостаток длинных денег при обилии коротких потенциально угрожает стабильности банков, бороться с этим ЦБ планирует через введение новых инструментов, в частности вклада с повышенной ставкой, который гражданин не может закрыть досрочно.
«К сожалению, в отличие от аналогичных инструментов в соседних странах, в той же Белоруссии, у нас на них спрос невысокий, — признала Юдаева. — Так что сейчас мы ведем работу по их совершенствованию».
- Четвертая уязвимость связана с концентрацией кредитов по крупным компаниям.
По оценкам ЦБ, общая долговая нагрузка корпоративного сектора в целом умеренная, но концентрация кредитов в руках заемщиков довольно высокая. Около 35% объема всех кредитов нефинансовому сектору приходится на 92 крупнейшие компании России. Дефолт одной или нескольких из них способен нанести ущерб банковской системе и экономике в целом, предупреждает ЦБ. Чтобы избежать этого, регулятор планирует подготовить меры по мониторингу и предупреждению излишней долговой нагрузки российских компаний.
К чему готовится регулятор
ЦБ хочет заранее купировать все потенциальные проблемы, учитывая опыт прошлых финансовых кризисов, говорит главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Стагнирует не только российская экономика, но и внешние рынки, поэтому такие факторы, как торговые войны, проблемы в турецком банковском секторе, Brexit и торможение экономики США, могут спровоцировать резкий рост волатильности в России, считает он.
Причина половины угроз — высокий уровень тревоги россиян, говорит гендиректор «Иволга Капитала» Андрей Хорхин: из-за падения доходов и опасений инфляции они избегают долгих позиций, а рост валютных вкладов вызван высокой волатильностью рубля. Угрозы в банковской системе некритичны, но не учитывать их нельзя, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокера» Нарек Авакян.