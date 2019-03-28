Абдельазиза Бутефлику оставили правящие силы

Ближайший сторонник президента Алжира призвал его уйти в отставку

Начальник генштаба ВС Алжира и партия — участник правящей коалиции отказали президенту Бутефлике в поддержке на фоне продолжающихся протестов. Запуск передачи власти стоит ждать в самое ближайшее время, считает эксперт

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Кто и как предложил отрешить президента от власти

Председатель партии «Национальное демократическое собрание» (RND) Ахмед Уяхья призвал 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлику уйти со своего поста. «[Партия] рекомендует отставку президента республики с целью провести транзит власти», — отметил Уяхья в своем заявлении 27 марта. RND является главным партнером партии Бутефлики «Фронт национального освобождения» по правящей коалиции.

Уяхья считался одним из самых видных приближенных Бутефлики и занимал пост главы правительства три раза — с 1995 по 1998 год, с 2003 по 2006 год и с 2017 по 2019 год. В очередной раз он был отправлен в отставку 11 марта из-за давления выступающих против властей демонстрантов, пишут СМИ.

С конца февраля в Алжире проходят многочисленные манифестации против властей, в которых участвуют студенты и оппозиция. Недовольство демонстрантов вызвало решение Бутефлики, который перенес инсульт в 2013 году и с тех пор редко появляется на публике, баллотироваться на пятый президентский срок. Как отмечали протестующие, Бутефлика недееспособен и часть алжирских элит способна манипулировать им в своих интересах.

11 марта Бутефлика опубликовал письмо, в котором заявил, что отказывается от намерений избираться на пятый срок. Однако он отсрочил дату проведения выборов, намеченных на 18 апреля, на неопределенное время. Протестующие приветствовали решение Бутефлики сняться с выборов, однако обвинили его в неправомерном продлении своих полномочий. Тысячи манифестантов продолжают уличные акции, требуя немедленной отставки главы государства, передает Би-би-си.

Во вторник за отставку Бутефлики выступил начальник генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах. Для этого генерал призвал запустить ст. 102 Конституции. Она предусматривает лишение главы государства полномочий в случае его неспособности исполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. ​К призывам Уяхьи и Салаха присоединился Союз алжирских рабочих. В профсоюзе поддерживают решение «активировать ст. 102 Конституции, что позволит создать законные рамки для преодоления политического кризиса, с которым столкнулась наша страна».

Армия традиционно играла в Алжире значительную роль, и призыв Салаха к отставке Бутефлики означает, что запуска транзита власти стоит ждать уже в самое ближайшее время, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. По его словам, элиты сошлись на необходимости сменить главу государства и этот процесс, скорее всего, удастся провести без эксцессов. «Исламисты не играют заметной роли в нынешних политических спорах, а поэтому каких-то предпосылок для революционных волнений нет», — пояснил эксперт РБК. ​Как напомнил Малашенко, исламисты являлись одной из противоборствующих сторон в гражданской войне в 1990-х годах и алжирские элиты постараются избежать повторения того опыта.

Как работает ст. 102 Конституции Согласно ст. 102 руководство страной после отставки президента должен осуществлять председатель Совета нации — верхней палаты парламента. Этот пост занимает Абделькадер Бенсалах. Вопрос о запуске статьи должен вынести на голосование в парламенте глава Конституционного совета Тайеб Белаиз. Предложение должны одобрить две трети депутатов. Если они поддержат отстранение главы государства, его полномочия перейдут в руки главы Совета нации на 45 дней. Если президент не сможет вернуться на свой пост за это время, в течение 45 дней в Алжире должны быть проведены новые выборы.

Как политическая нестабильность скажется на партнерстве Алжира с Россией

Алжир является одним из крупнейших импортеров российского оружия. Почти две трети российских товаров, экспортируемых в страну (в 2018 году российский экспорт составил $5,3 млрд), приходится на продукцию военного назначения. Еще около 30% — на черные металлы, транспортные средства и оборудование. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2013–2017 годах 59% всего оружейного импорта Алжира приходилось на Россию.

В российском МИДе надеются, что третьи страны не станут нагнетать противоречия в Алжире, отмечая, что там под силу самим уладить политические противоречия. ​«Народ Алжира сам решит свои проблемы, все свои внутренние дела на основе Конституции своей страны и при полном уважении норм международного права», — заявил 19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве. Российский министр заявил, что стороны договорились создать рабочую группу высокого уровня, «которая будет координировать наши подходы к международным вопросам в целом».

Россия и Алжир останутся партнерами и сохранят прежний уровень военного сотрудничества даже в случае ухода Бутефлики, убежден Малашенко. По его мнению, сотрудничество завязано на объективных факторах, а не на личных взаимоотношениях лидеров двух стран. Кроме того, у России и Алжира нет расхождений насчет главного конфликта в арабском мире — гражданской войны в Сирии, отметил Малашенко.​