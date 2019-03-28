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Абдельазиза Бутефлику оставили правящие силы
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Газета
Абдельазиза Бутефлику оставили правящие силы
Газета № 038 (2993) (2803) Политика,
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Абдельазиза Бутефлику оставили правящие силы
Ближайший сторонник президента Алжира призвал его уйти в отставку
Начальник генштаба ВС Алжира и партия — участник правящей коалиции отказали президенту Бутефлике в поддержке на фоне продолжающихся протестов. Запуск передачи власти стоит ждать в самое ближайшее время, считает эксперт
Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Кто и как предложил отрешить президента от власти

Председатель партии «Национальное демократическое собрание» (RND) Ахмед Уяхья призвал 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлику уйти со своего поста. «[Партия] рекомендует отставку президента республики с целью провести транзит власти», — отметил Уяхья в своем заявлении 27 марта. RND является главным партнером партии Бутефлики «Фронт национального освобождения» по правящей коалиции.

Уяхья считался одним из самых видных приближенных Бутефлики и занимал пост главы правительства три раза — с 1995 по 1998 год, с 2003 по 2006 год и с 2017 по 2019 год. В очередной раз он был отправлен в отставку 11 марта из-за давления выступающих против властей демонстрантов, пишут СМИ.

С конца февраля в Алжире проходят многочисленные манифестации против властей, в которых участвуют студенты и оппозиция. Недовольство демонстрантов вызвало решение Бутефлики, который перенес инсульт в 2013 году и с тех пор редко появляется на публике, баллотироваться на пятый президентский срок. Как отмечали протестующие, Бутефлика недееспособен и часть алжирских элит способна манипулировать им в своих интересах.

11 марта Бутефлика опубликовал письмо, в котором заявил, что отказывается от намерений избираться на пятый срок. Однако он отсрочил дату проведения выборов, намеченных на 18 апреля, на неопределенное время. Протестующие приветствовали решение Бутефлики сняться с выборов, однако обвинили его в неправомерном продлении своих полномочий. Тысячи манифестантов продолжают уличные акции, требуя немедленной отставки главы государства, передает Би-би-си.

Чем опасны для России протесты в Алжире
Политика

Во вторник за отставку Бутефлики выступил начальник генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах. Для этого генерал призвал запустить ст. 102 Конституции. Она предусматривает лишение главы государства полномочий в случае его неспособности исполнять свои обязанности из-за состояния здоровья. ​К призывам Уяхьи и Салаха присоединился Союз алжирских рабочих. В профсоюзе поддерживают решение «активировать ст. 102 Конституции, что позволит создать законные рамки для преодоления политического кризиса, с которым столкнулась наша страна».

Армия традиционно играла в Алжире значительную роль, и призыв Салаха к отставке Бутефлики означает, что запуска транзита власти стоит ждать уже в самое ближайшее время, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. По его словам, элиты сошлись на необходимости сменить главу государства и этот процесс, скорее всего, удастся провести без эксцессов. «Исламисты не играют заметной роли в нынешних политических спорах, а поэтому каких-то предпосылок для революционных волнений нет», — пояснил эксперт РБК. ​Как напомнил Малашенко, исламисты являлись одной из противоборствующих сторон в гражданской войне в 1990-х годах и алжирские элиты постараются избежать повторения того опыта.

Как работает ст. 102 Конституции

Согласно ст. 102 руководство страной после отставки президента должен осуществлять председатель Совета нации — верхней палаты парламента. Этот пост занимает Абделькадер Бенсалах. Вопрос о запуске статьи должен вынести на голосование в парламенте глава Конституционного совета Тайеб Белаиз. Предложение должны одобрить две трети депутатов. Если они поддержат отстранение главы государства, его полномочия перейдут в руки главы Совета нации на 45 дней. Если президент не сможет вернуться на свой пост за это время, в течение 45 дней в Алжире должны быть проведены новые выборы.

Как политическая нестабильность скажется на партнерстве Алжира с Россией

Алжир является одним из крупнейших импортеров российского оружия. Почти две трети российских товаров, экспортируемых в страну (в 2018 году российский экспорт составил $5,3 млрд), приходится на продукцию военного назначения. Еще около 30% — на черные металлы, транспортные средства и оборудование. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2013–2017 годах 59% всего оружейного импорта Алжира приходилось на Россию.

В российском МИДе надеются, что третьи страны не станут нагнетать противоречия в Алжире, отмечая, что там под силу самим уладить политические противоречия. ​«Народ Алжира сам решит свои проблемы, все свои внутренние дела на основе Конституции своей страны и при полном уважении норм международного права», — заявил 19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве. Российский министр заявил, что стороны договорились создать рабочую группу высокого уровня, «которая будет координировать наши подходы к международным вопросам в целом».

Россия и Алжир останутся партнерами и сохранят прежний уровень военного сотрудничества даже в случае ухода Бутефлики, убежден Малашенко. По его мнению, сотрудничество завязано на объективных факторах, а не на личных взаимоотношениях лидеров двух стран. Кроме того, у России и Алжира нет расхождений насчет главного конфликта в арабском мире — гражданской войны в Сирии, отметил Малашенко.​

Чем запомнился Абдельазиз Бутефлика

Абдельазиз Бутефлика участвовал в войне за независимость Алжира 1954–1962 годов, а в 1963 году был назначен министром иностранных дел. На этом посту он находился до 1979 года. В 1983 году Бутефлика покинул Алжир, проживал в ОАЭ, Франции и Швейцарии и вернулся на родину в 1989 году.

В 1999 году победил на президентских выборах — в стране уже девятый год шла гражданская война. Вооруженный конфликт между правительством Алжира и исламистскими группировками начался в 1991 году и закончился в 2002-м. Придя к власти, Бутефлика объявил амнистию для противников режима, чт​о во многом способствовало завершению конфликта. После этого Бутефлика трижды переизбирался президентом, каждый раз сроком на пять лет.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Алжир , Абдельазиз Бутефлика , Африка , арабские страны
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