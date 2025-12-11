Путин заявил о продвижении армии России на всех направлениях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в продвижении российских военных на всех направлениях, по его словам, стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии.

Заявление было сделано на совещании по ситуации в зоне спецоперации, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает «Интерфакс». На нем присутствовали начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные командиры.

«Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генштаба. И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил», — сказал Путин.

На совещании Путину также доложили о переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

Северск расположен в северо-западной части Донбасса в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Стратегическое значение города для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.