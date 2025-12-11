Путин заявил о продвижении армии России на всех направлениях
Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в продвижении российских военных на всех направлениях, по его словам, стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии.
Заявление было сделано на совещании по ситуации в зоне спецоперации, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает «Интерфакс». На нем присутствовали начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные командиры.
«Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генштаба. И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил», — сказал Путин.
На совещании Путину также доложили о переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.
Северск расположен в северо-западной части Донбасса в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Стратегическое значение города для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру