 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов доложил Путину о взятии Северска

Сюжет
Военная операция на Украине
Помимо Северска российские войска продвинулись в Харьковской области, начали бои за Гуляйполе и Константиновку
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о продвижении российских войск в Харьковской области, а также в ДНР. В частности, он сообщил о переходе под российский контроль города Северск в Донбассе.

По словам главы Генштаба, с занятием Северска создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

Также Герасимов рассказал о ходе военных действий и на других направлениях:

  • к востоку от Купянска на восточном берегу реки Оскол заняты населенные пункты Кучеровка и Куриловка;
  • группировка «Юг» ведет бои за город Константиновка и расположенную к юго-западу о него Степановку, в Константиновке занято 45% зданий;
  • в Мирнограде (Димитрове) занята вся южная часть города, бои идут в центре и на севере города;
  • в Днепропетровской области идут бои за Новопавловку;
  • в Запорожской области идут городские бои за Гуляйполе.

Путин после доклада Герасимова отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии. Он рассказал, что командование группировки «Юг» заявляло о готовности занять Северск к 15 декабря, хотя украинское командование рассчитывало, что российские военные увязнут в этом районе. «Сказал — сделал», — отметил глава государства.

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Также Путин отметил, что российские войска создают полосу безопасности на границе с Украиной в плановом порядке.

Северск — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Город играл стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Северск Владимир Путин Валерий Герасимов
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:29
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04