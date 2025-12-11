Герасимов доложил Путину о взятии Северска
Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о продвижении российских войск в Харьковской области, а также в ДНР. В частности, он сообщил о переходе под российский контроль города Северск в Донбассе.
По словам главы Генштаба, с занятием Северска создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.
Также Герасимов рассказал о ходе военных действий и на других направлениях:
- к востоку от Купянска на восточном берегу реки Оскол заняты населенные пункты Кучеровка и Куриловка;
- группировка «Юг» ведет бои за город Константиновка и расположенную к юго-западу о него Степановку, в Константиновке занято 45% зданий;
- в Мирнограде (Димитрове) занята вся южная часть города, бои идут в центре и на севере города;
- в Днепропетровской области идут бои за Новопавловку;
- в Запорожской области идут городские бои за Гуляйполе.
Путин после доклада Герасимова отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии. Он рассказал, что командование группировки «Юг» заявляло о готовности занять Северск к 15 декабря, хотя украинское командование рассчитывало, что российские военные увязнут в этом районе. «Сказал — сделал», — отметил глава государства.
Также Путин отметил, что российские войска создают полосу безопасности на границе с Украиной в плановом порядке.
Северск — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Город играл стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
