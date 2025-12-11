 Перейти к основному контенту
Суд утвердил отказ перевести «Битцевского маньяка» ближе к Москве

Суд отклонил апелляцию об отказе перевести «Битцевского маньяка» ближе к Москве
Александр Пичушкин (архивное фото)
Александр Пичушкин (архивное фото) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил апелляцию осужденного убийцы Александра Пичушкина (Битцевского маньяка) на отказ в переводе в колонию ближе к Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — постановил суд.

Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к столице, так как страдает от заболевания системы кровообращения второй степени. В июне 2025 года суд отклонил его иск.

«Битцевскому маньяку» отказали в переводе в колонию ближе к Москве
Общество
Александр Пичушкин

В 2007 году Пичушкина признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях в период с 1992 по 2006 год. Большинство нападений он совершил на территории столичного Битцевского парка в Москве.

В апреле 2025 года Пичушкин согласился признаться еще в 11 убийствах.

