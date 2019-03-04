В ходе столкновений демонстрантов с полицией ранения получили 63 человека, из них 56 — полицейские. 45 манифестантов были арестованы, пишет издание Europe 1 со ссылкой на алжирскую полицию. Протестующие возобновили гражданские столкновения, которые имели место в 1990-х годах, так как высокомерие властей перешло границы разумного, считает алжирский историк, эксперт Национального центра научных исследований в Париже Карима Диреш. Люди возмущены маскарадом, за которым стоит окружение президента, и не собираются голосовать за несуществующего кандидата, поясняет она.
Чем запомнился Абдельазиз Бутефлика
Абдельазизу Бутефлике 82 года. Он участник войны за независимость Алжира 1954–1962 годов. В 1963 году в возрасте 26 лет был назначен министром иностранных дел и оставался на этом посту до 1979 года. Был председателем 29-й Генеральной ассамблеи ООН в 1974–1975 годах.
С 1961 по 1981 год являлся членом политбюро Фронта национального освобождения (ФНО): до 1990-х годов ФНО был единственной разрешенной партией в Алжире. В 1983 году Бутефлика покинул Алжир, проживал в ОАЭ, Франции и Швейцарии. В 1989 году после шести лет за границей вернулся в страну и вновь был избран в члены ЦК ФНО.
В 1999 году Бутефлика выиграл на президентских выборах — в стране уже девятый год шла гражданская война. Вооруженный конфликт между правительством Алжира и исламистскими группировками начался в 1991 году и закончился в 2002-м. Придя к власти, Бутефлика объявил амнистию противникам режима, что во многом способствовало завершению конфликта.
Бутефлика трижды переизбирался президентом сроком на пять лет.
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Как отреагировали на протесты власти
Бутефлика в воскресенье опубликовал обращение к алжирцам, в котором указал, что решение о выдвижении в президенты принял с учетом «пожеланий гражданского общества и политического класса». «Миллионы граждан изъявили желание поддержать меня, активно помогая моей кампании сбором подписей, а также своими пожертвованиями», — написал он.
Глава государства похвалил «чувство гражданского долга», которое продемонстрировали вышедшие на улицу протестующие. «Я хочу заверить, что никому не позволю распоряжаться богатствами нашей страны или ее судьбой в интересах каких-либо скрытых групп влияния», — значится в документе.
Чтобы умиротворить протестующих, Бутефлика пообещал не переизбираться на шестой срок и организовать общенациональный диалог после своего вероятного избрания президентом. В ходе дискуссий, отметил президент, граждане и элиты смогут обсудить реформы, необходимые системе власти в Алжире. Бутефлика рассчитывает принять новую Конституцию, которая будет утверждена на референдуме, а также приложить новые усилия для борьбы с коррупцией.
Другие представители власти призвали граждан прекратить демонстрации. Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья усомнился в мирных намерениях протестующих, которые дарили полицейским цветы. «Граждане протягивали полицейским розы, это хорошо. Но хотелось бы напомнить: в Сирии все тоже начиналось с роз», — сказал он, имея в виду протесты в Сирии в 2011 году, которые вылились в гражданскую войну. Уяхья также заявил о недопустимости возобновления в Алжире гражданских столкновений по образцу 1990-х годов. «Говорят, что некоторые призывают к общенациональным забастовкам, но я помню [к чему привели] забастовки 1991 года», — напомнил премьер.
Как нестабильность скажется на российских интересах в Алжире
После обретения независимости в 1962 году Алжир поддерживал дружеские контакты с СССР, который стал первой страной, установившей дипломатические отношения с независимым Алжиром. В 2017 году страна стала второй по объему направлением российского экспорта в Африку — $4,6 млрд (на первом месте Египет с $6,2 млрд), в то время как на все остальные 52 страны континента пришлось $3,9 млрд, указывается в докладе российских экспертов-африканистов Russia-Africa Shared Vision 2030, с которым ознакомился РБК.
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Алжир является одним из крупнейших импортеров российского оружия. Почти две трети российских товаров, экспортируемых в Алжир ($2,7 млрд), приходится на продукцию военного назначения. Еще около 30% — на черные металлы, транспортные средства и оборудование ($1,3 млрд). По данным SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира), в 2013–2017 годах 59% всего оружейного импорта Алжира приходилось на Россию.
Алжирская политическая система пока «демонстрирует достаточную зрелость и сбалансированность, чтобы удерживать все заинтересованные стороны от насильственных или провокационных действий», считает Полина Слюсарчук, исполнительный директор компании «Интеграция экспертизы», которая специализируется на африканской тематике. Отношениям Алжира с Россией угрожает только «радикализация протестов, переход противостояния в насильственную форму».
Независимо от того, уйдет Бутефлика из-за протестов или по естественным причинам, новые власти будут пересматривать политические и торговые отношения Алжира, вероятно, в пользу укрепления связей с Европой, отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. Вместе с Бутефликой власть может потерять та часть алжирских чиновников, которая помнит события антиколониальной борьбы или даже участвовала в них, говорит он. «Националистическое правительство с опорой на ФНО искусственно сдерживало алжиро-французские связи, хотя с точки зрения географии Франция или, например, Италия — два наиболее удобных торговых партнера для Алжира. Более молодое поколение другое. В оппозиции много профранцузских и проамериканских элементов, которые мало что знают о том, какую роль СССР сыграл в освобождении их страны», — говорит эксперт.
Назвать возможного единого кандидата от алжирской оппозиции, который мог бы претендовать на политическое лидерство, пока невозможно из-за ее разнородности, отмечает Балмасов. Неофициальным лидером нынешних противников Бутефлики эксперт называет миллиардера Иссада Ребраба. «Это талантливый промышленник, производитель, самый богатый человек в стране, и он ориентирован на Европу. Ребраб не высказывал президентских амбиций, но по факту он неофициальный лидер оппозиции. Другое дело, что он тоже уже в преклонном возрасте: ему 74 года. Других фигур, которые могли бы возглавить оппозицию, кроме него, пока нет», — резюмировал эксперт.