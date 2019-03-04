Чем опасны для России протесты в Алжире Они начались после того, как 82-летний президент решил идти на выборы

В Алжире уже неделю идут протестные акции, вызванные решением 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок. Дестабилизация представляет угрозу для российских интересов в стране, говорят эксперты

Фото: Farouk Batiche / DPA / ТАСС

Сотни тысяч алжирцев приняли участие в демонстра​циях, начавшихся в связи с решением президента Абдельазиза Бутефлики снова участвовать в выборах. Самые масштабные протесты проходят в столице — городе Алжире, где значительную часть недовольных составляют молодые люди. Многие манифестанты отказались расходиться по домам в ночь с воскресенья на понедельник и продолжили свои акции в центре города в понедельник, отмечают СМИ. Несколько тысяч противников Бутефлики среди алжирской диаспоры во Франции также инициировали демонстрации, самые крупные из которых прошли в Париже и Марселе, сообщает Liberation.

Что стало причиной протестов

Демонстранты считают оскорбительным решение Бутефлики, который управляет страной с 1999 года, в очередной раз выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, намеченных на 18 апреля. Действующий глава государства был официально заявлен в качестве участника в воскресенье, 3 марта. Заявка была подана главой предвыборного штаба Бутефлики Абдель-Гани Зааляном. Но местные законы предписывают, что заявляться на выборы должен лично кандидат в президенты. Бутефлика этого сделать не смог, так как находится на лечении в Швейцарии.

В 2013 году у Бутефлики случился инсульт, с тех пор он передвигается на инвалидной коляске и испытывает проблемы с речью. За последние годы он почти не появлялся на публике.

Непонятно, кто в действительности руководит страной, утверждают протестующие. «Мы даже не знаем, жив ли наш президент или мертв. Мы не знаем, кто выступает от его имени», — заявил в интервью Le Monde участник демонстраций. «Это новое унижение, мы стали посмешищем для всего мира», — прокомментировал новость об участии Бутефлики другой критик властей. Действующий лидер страны едва ли понимает, что с ним происходит и что он баллотируется на новый срок, утверждают протестующие. И предупреждают: если кандидатура Бутефлики не будет снята с выборов, они объявят общенациональные забастовки.