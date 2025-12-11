В ЦБ назвали телефонные звонки главным инструментом мошенников в России
Основным инструментом обмана мошенниками россиян по-прежнему являются телефонные звонки, заявил на форуме «Антифрод России» 11 декабря директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Его слова передает корреспондент РБК.
«Количество звонков и количество тех денежных средств, которые украли у наших граждан, свидетельствуют о том, что мошенники продолжают дозваниваться до наших граждан», — сказал Уваров.
Для борьбы с мошенниками крупные банки стали создавать собственные мобильные операторы связи (виртуальных операторов, MVNO).
«Это способ не только удержания клиента в периметре банка, но и создания дополнительных механизмов по их защите. И на самом деле это работает», — подчеркнул эксперт.
Также он отметил продолжающуюся дискуссию с операторами связи в рамках законопроекта «Антифрод 2.0». Банк России заинтересован в том, чтобы в рамках государственной информационной системы (ГИС) операторы связи передавали данные о подозрительных вызовах на безвозмездной основе. Эта информация могла бы использоваться кредитными организациями для проведения дополнительных проверочных процедур, отметил Уваров.
«Антифрод 2.0» представляет собой пакет законодательных инициатив, направленных на усиление борьбы с кибермошенничеством и финансовыми преступлениями в России. Он все еще находится на стадии доработки и межведомственного согласования. Минцифры, ЦБ и участники рынка активно обсуждают не только расширение ГИС «Антифрод», но и ограничение количества карт у граждан.
Что касается действий злоумышленников в мессенджерах, то их активность там снижается благодаря принятым государством мерам, добавил Уваров.
С августа 2025 года в России были заблокированы голосовые звонки (VoIP-трафик) в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена). Позднее Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу этих мессенджеров, объяснив принятые меры необходимостью борьбы с мошенничеством.
В конце ноября ведомство предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если он не выполнит требования российского законодательства по борьбе с мошенниками.
