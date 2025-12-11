Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане

Фото: Alexis Sciard / IP3 / ZUMA / ТАСС

В Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Axios со ссылкой на источник.

На встрече обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы, рассказал изданию украинский чиновник на условиях анонимности. Эти предложения Киев отразил в специальном документе, переданном США в среду, 10 декабря.

Встреча делегаций состоится в субботу, 13 декабря. Киев, Берлин, Париж и Лондон будут представлены советниками по национальной безопасности. Как рассказали Axios чиновник Белого дома и осведомленный источник, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский также хотят провести совместный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, однако пока он не запланирован.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получала от Вашингтона новой информации о мирном плане. «Они работают с украинской стороной», — добавил он (цитата по ТАСС).

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный телефонный разговор с Трампом. По словам Мерца, обсуждалось в том числе предложение о территориальных уступках Украины.

По данным The Telegraph, украинские переговорщики высказали позицию, что Киев может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Публично власти Украины не раз исключали возможность территориальных уступок.

Материал дополняется.