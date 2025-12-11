 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alexis Sciard / IP3 / ZUMA / ТАСС
Фото: Alexis Sciard / IP3 / ZUMA / ТАСС

В Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Axios со ссылкой на источник.

На встрече обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы, рассказал изданию украинский чиновник на условиях анонимности. Эти предложения Киев отразил в специальном документе, переданном США в среду, 10 декабря.

Встреча делегаций состоится в субботу, 13 декабря. Киев, Берлин, Париж и Лондон будут представлены советниками по национальной безопасности. Как рассказали Axios чиновник Белого дома и осведомленный источник, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский также хотят провести совместный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, однако пока он не запланирован.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получала от Вашингтона новой информации о мирном плане. «Они работают с украинской стороной», — добавил он (цитата по ТАСС).

Zn.ua раскрыл детали нового мирного пакета США из четырех документов
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный телефонный разговор с Трампом. По словам Мерца, обсуждалось в том числе предложение о территориальных уступках Украины.

По данным The Telegraph, украинские переговорщики высказали позицию, что Киев может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Публично власти Украины не раз исключали возможность территориальных уступок.

Материал дополняется.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:29
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04