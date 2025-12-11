Москва встала в 9-балльных пробках

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Автомобильные пробки на дорогах Москвы по состоянию на 18:06 мск достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Загружены все основные магистрали столицы, особенно плотное движение наблюдается, по традиции, в центре города.

Ранее пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила РБК, что пробки достигли восьми баллов.

«По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в восемь баллов — после 20:00 прогнозируем спад загруженности», — говорится в сообщении.

Средняя скорость движения автомобилей на дорогах Москвы составила 24 км/ч.