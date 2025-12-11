 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москва встала в 9-балльных пробках

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Автомобильные пробки на дорогах Москвы по состоянию на 18:06 мск достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Загружены все основные магистрали столицы, особенно плотное движение наблюдается, по традиции, в центре города.

Ранее пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила РБК, что пробки достигли восьми баллов.

«По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в восемь баллов — после 20:00 прогнозируем спад загруженности», — говорится в сообщении.

Средняя скорость движения автомобилей на дорогах Москвы составила 24 км/ч.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова
Москва пробки автомобильное движение
Материалы по теме
На внутренней стороне МКАД зафиксировали самую длинную пробку за неделю
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:29
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04