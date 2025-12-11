 Перейти к основному контенту
IBU заявил, что уверен в своей позиции перед слушанием в CAS по россиянам

IBU заявил, что уверен в своей позиции перед слушаниями в CAS по россиянам
В IBU назвали решение отстранить россиян «демократическим» и напомнили, что на их турнирах все равно нельзя выступать в нейтральном статусе
Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press
Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS) о запросе на разбирательство от Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и восьми спортсменов.

В IBU отметили, что поддерживают «демократическое» решение конгресса о приостановке членства СБР и отстранении российских спортсменов, и добавили, что у него были «веские юридические основания».

IBU напомнил, что его правила не допускают участия нейтральных спортсменов.

«IBU уверен в своей позиции», — отметили в организации.

Союз биатлонистов России подаст иск в CAS на отстранение спортсменов
Спорт
Призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов

Россияне и белорусы были отстранены IBU в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Ранее российская сторона добилась допуска к отбору на Игры в Италии саночников и представителей лыжных видов спорта.

ПКР участвовал в разбирательстве против Федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU)
