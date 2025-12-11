IBU заявил, что уверен в своей позиции перед слушанием в CAS по россиянам
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS) о запросе на разбирательство от Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и восьми спортсменов.
В IBU отметили, что поддерживают «демократическое» решение конгресса о приостановке членства СБР и отстранении российских спортсменов, и добавили, что у него были «веские юридические основания».
IBU напомнил, что его правила не допускают участия нейтральных спортсменов.
«IBU уверен в своей позиции», — отметили в организации.
Россияне и белорусы были отстранены IBU в 2022 году после начала военной операции на Украине.
Ранее российская сторона добилась допуска к отбору на Игры в Италии саночников и представителей лыжных видов спорта.
ПКР участвовал в разбирательстве против Федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру