Прыжок в неизвестность

«Ростех» выходит на мировой рынок беспилотников и парашютных систем

«Ростех» создал парашютный дивизион на базе холдинга «Технодинамика». Госкорпорация рассчитывает стать конкурентоспособной на мировом рынке парашютных систем и захватить рынок тактических беспилотников

Шоурум холдинга «Технодинамика» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Доминирование на рынке

«Ростех» создал парашютный дивизион на базе холдинга «Технодинамика», сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. В дивизион вошли НИИ парашютостроения, Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» и Солнечногорский механический завод. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении и вводе в состав дивизиона ивановского парашютного завода «Полет», добавили в «Ростехе».

​В рамках дивизиона планируется производство космических парашютных систем, грузовых, тормозных, спортивных, боеприпасных, спасательных — для летательных аппаратов, пожарных, а также парашютов для сил специальных операций, рассказали в «Ростехе». Согласно оценкам «Технодинамики», к 2020 году предприятия дивизиона смогут занять более 90% всего российского рынка парашютостроения.

«Мы ожидаем, что по итогам 2018 года объем выручки от реализации продукции предприятий парашютного дивизиона вырастет на 30% и превысит 7,5 млрд руб., при этом чистая прибыль составит не менее 700 млн руб.», — сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

НИИ парашютостроения — единственная структура в России, которая разрабатывает все виды парашютов, объяснил РБК военный эксперт Алексей Леонков. «Понятно, что это все наследие советских времен, но сейчас благодаря появлению оборудования и новых тканей по спектру парашютов в принципе закрывается все, что есть за рубежом», — уверен Леонков. По его словам, в сегменте космических парашютных систем Россия — лидер на мировом рынке. «По спускаемым аппаратам, приводнению и приземлению ближайший конкурент был «Спейс Шаттл». А сейчас у нас даже конкурентов нет по спускаемым аппаратам на парашютах из космоса», — констатирует Леонков.

При этом в создании парашютных систем для сил спецопераций, по словам специалиста, в лидерах — американские и израильские компании. «Наши парашюты по критерию цены и качества — одни из лучших, но на мировом рынке их не знают. Маркетинг наших парашютных систем достаточно скромен. Насколько я знаю, «Ростех» как раз и собирается заняться вопросом продвижения», — резюмировал Леонков.

Видео: Ростех

Бой с «Тенью»

Основная цель парашютного дивизиона — конкуренция с западными производителями на рынке космических, грузовых и людских парашютных систем, а также «доминирование на рынке тактических ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — РБК) и на рынке подготовки операторов и техников гражданских БПЛА», говорят в «Ростехе». В госкорпорации рассчитывают, что выручка дивизиона к 2020 году может составить порядка 13 млрд руб.

Сегодня на рынке тактических ударных БПЛА безусловным лидером являются США с их беспилотниками семейства Shadow, напомнил эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов.

Shadow Семейство современных американских комплексов БПЛА Shadow («Тень») разработано AAI Corporation (США). Комплекс Shadow состоит из четырех БПЛА, автомобилей для их транспортировки и наземной станции управления на шасси Hummer, гидравлической пусковой установки с рельсовыми направляющими на прицепе, а также терминала приема и передачи данных. Весь комплекс размещается на шести автомобилях. Взлетная масса — 150 кг, размах крыла — 3,9 м, длина — 3,4 м, максимальная скорость — 227 км/ч, крейсерская скорость — 120–150 км/ч, практическая дальность — 150 км, продолжительность полета — 5 ч. Практический потолок — 4,5 тыс. м. Комплекс Shadow предназначен в первую очередь для ведения разведки в интересах командного пункта мотопехотной бригады. Основной способ посадки всех БПЛА Shadow — это посадка по-самолетному, на колесное шасси, что требует ровной площадки размером с футбольное поле. Для сокращения дистанции торможения БПЛА применяются вспомогательные устройства — выпускной крюк и натянутый поперек глиссады трос.

Вторую позицию на рынке тактических ударных беспилотников занимает Израиль. «В тактическом классе это беспилотники Aerostar, Searcher, Hermes», — напомнил Федутинов. За третье место, по его мнению, спорят Китай с БПЛА ASN-209, ЮАР с БПЛА семейства Seeker и Турция c БПЛА Bayraktar. Россия на рынке не присутствует, добавил он.

ASN-209 Китайский тактический БПЛА ASN-209 может выполнять разведывательные задачи, в том числе корректировать огонь артиллерии в режиме реального времени. Дрон запускается с помощью ракеты-носителя и спускается с парашютом, благодаря чему может взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы. Радиус действия — 200 км, время в полете — 10 ч. ASN-209 может быть развернут с использованием модифицированного грузовика и контролируется с использованием оборудования, установленного в нем, что в свою очередь преодолевает недостаток сопоставимых US БПЛА, которые зависят от частей США и технического обслуживания.

«Достаточно интересны претензии «Технодинамики» на лидирующие позиции в области тактических ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорит Федутинов. По словам эксперта, в российских Вооруженных силах в настоящее время в тактическом классе имеется всего один аппарат — «Форпост», который представляет собой лицензионную копию израильского БПЛА Searcher MkII.

Searcher Беспилотник Searcher израильской компании Israel Aerospace Industries, IAI поступил на вооружение армии Израиля еще в 1998 году и до сих выпускается в разных модификациях. Этот БПЛА используется для разведки, в том числе в зоне боевых действий, может использоваться для целеуказания и корректировки огня артиллерии. Размах крыла — 7,2 м, длина — 5,15 м, максимальная взлетная масса — 450 кг, максимальная скорость — 200 км/ч, крейсерская скорость — 111–148 км/ч, продолжительность полета — до 18 ч, практическая дальность — 250 км, потолок — 7 тыс. м.

На различных этапах создания находятся российские БПЛА «Корсар» и модернизированная и локализованная версия «Форпоста», добавил собеседник РБК. «Маловероятно, что этот список может быть расширен в ближайшие годы. Не вполне понятно и именование БЛА подобного класса ударными, поскольку ударные возможности у них весьма символические», — подчеркнул Федутинов. По его мнению, амбиции компании в области беспилотной техники могут быть реализованы в несколько иной нише.

Определенные надежды могут быть связаны с проектом создания управляемой парашютной платформы — в некотором смысле аналога американской системы Sherpa. В работах по данному проекту принимает участие в том числе московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал». Платформу массой до 4 т планируется использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск. «Кроме того, наработки по данной теме могут быть в перспективе использованы в других проектах в области беспилотных систем, главным образом парашютного типа», — подытожил эксперт.