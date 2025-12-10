FT узнала о спешке ЕС в бессрочной заморозке активов России

В ЕС намерены в ближайшие дни принять закон о бессрочной заморозке активов России, что позволит обойти вето Венгрии при решении о продлении этой меры, пишет FT. Это делается в преддверии обсуждения «репарационного кредита»

Европейские страны намереваются в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана на ближайшем саммите ЕС. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Законопроект предусматривает использование для этой цели чрезвычайных полномочий. Руководство ЕС стремится сохранить рычаги давления на Россию на фоне процесса мирного урегулирования российско-украинского конфликта, объяснили собеседники FT. Орбан грозил руководству ЕС судом за лишение Венгрии права вето.

Дипломаты, которые занимаются разработкой законодательства, считают, что оперативное решение о бессрочной блокировке российских активов в ближайшие дни будет преимуществом в рамках рассмотрения возможного выделения кредита Украине за счет этих средств. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе, 18 декабря.

Глава Евросовета Антониу Кошта допустил, что заседание Совета ЕС может продлиться и до 20 декабря, «если потребуется — пока мы не придем к положительному заключению», отмечает Politico, добавляя, что это является исключением из «золотого правила» Кошты, согласно которому хороший саммит — однодневный саммит.

Издание также сообщает, что послы ЕС на этой неделе будут работать «сверхурочно» и проведут три встречи в попытке убедить Бельгию согласиться на выделение финансирования Украине за счет российских активов.

По данным FT, американская сторона пыталась отговорить Евросоюз от принятия каких-либо мер в отношении российских активов до согласования мирного плана. Предложения США включают в том числе финансирование восстановления Украины за счет части замороженных в Европе активов России.

О том, что в ЕС нашли способ заморозить российские активы бессрочно без единогласного одобрения всех стран — членов блока, FT сообщила 7 декабря. По данным газеты, в договорах ЕС есть статья, которая позволяет принимать меры без единогласного решения в случае серьезных экономических потрясений, коими Брюссель считает боевые действия на Украине и «гибридную агрессию» России. Сейчас решение о блокировке российских активов в ЕС продлевается каждые полгода.

В начале декабря ЕК одобрила два варианта финансирования Украины. «Репарационный кредит», как писало Politico, предполагает выделение €165 млрд за счет активов России: €25 млрд со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов.

Альтернативный вариант — выделение кредита Киеву за счет заимствований, опирающихся на бюджет ЕС. По данным Politico, Венгрия заблокировала этот план.

Против «репарационного кредита» выступает Бельгия, поясняя, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. Также против этого плана высказался Euroclear: депозитарий опасается ответных действий Москвы, в частности угрозы потерять клиентские активы на €16 млрд, хранящиеся в России. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае конфискации своих зарубежных активов. В Кремле предупредили, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные люди.