Посол Франции назвал, что нужно держать в уме для отношений с Россией

У России с Европой есть общие интересы, а ее граница с тремя европейскими странами является геополитической реальностью, отметил французский посол

Николя де Ривьер (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Россия — европейская держава, и это стоит учитывать, чтобы перестроить Европу по завершении конфликта на Украине ради мирного сосуществования всех европейских граждан. Об этом заявил посол Франции в России Николя де Ривьер в эфире Радио и телеканала РБК.

Дипломата спросили, как в Европе относятся к России на фоне многолетних попыток президента России Владимира Путина предложить европейским странам сотрудничество.

«В 2025 году не получится переписать все, что произошло за последние 35 лет. Мне кажется, полезно посмотреть лучше на то, что произойдет в следующие 35 лет. Давайте будем держать все-таки в уме, что Россия в основном европейская держава, у нас много общих интересов, мы соседи», — ответил Ривьера.

Посол добавил, что граница России с рядом европейских стран, таких как Финляндия, Эстония и Литва, является географической, исторической и геополитической реальностью. По его мнению, требуется устойчивый мир на Украине, «чтобы эта страна смогла выжить». Де Ривьер также подчеркнул важность соблюдения принципа нерушимости границ согласно Уставу ООН. Посол выразил надежду, что конфликт на Украине завершится как можно скорее, после чего потребуется переустройство Европы, которое позволит всем ее жителям мирно сосуществовать.

В 2010 году занимавший тогда пост премьер-министра Путин в программной статье в немецкой газете Suddeutsche Zeitung предложил план будущего сотрудничества России и Евросоюза из пяти пунктов. Первым пунктом программы Путин назвал создание «гармоничного сообщества экономик», а в будущем — зоны свободной торговли. Второй пункт был посвящен общей промышленной политике. В качестве третьего пункта Путин тогда обозначил идею создания единого энергетического комплекса Европы. Четвертой сферой сотрудничества с ЕС Путин тогда назвал науку и образование. Пятый предложенный Путиным пункт предполагал взаимную отмену визового режима между Россией и ЕС.

В 2021 году в статье в журнале Die Zeit Путин назвал Россию одним из крупнейших европейских государств и отметил, что по итогам нескольких волн расширения НАТО «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией». В апреле Путин заявил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться.

В начале декабря российский президент заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас». При этом начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в октябре призывал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года».