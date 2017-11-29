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О чем участники ОПЕК+ будут говорить в Вене
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О чем участники ОПЕК+ будут говорить в Вене
Газета № 206 (2703) (2911) Бизнес, 28 ноя, 18:43
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Виктор Курилов О чем участники ОПЕК+ будут говорить в Вене
Судьба соглашения об ограничении добычи нефти во многом будет зависеть от состояния сланцевой отрасли США

Участникам соглашения ОПЕК+ предстоит 30 ноября обсудить на встрече в Вене дальнейшее соблюдение ограничений на добычу нефти. Соглашение действует до марта 2018 года, и решение о его продлении можно пока не принимать, но эта тема будет в фокусе в ближайшие месяцы. По данным Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия хотели бы сохранить ограничения до конца 2018 года. Участники ОПЕК+ вряд ли быстро откажутся от стратегии, оказавшейся столь успешной в этом году. Договор, скорее всего, будет продлен. Но простое решение — продлить текущие ограничения — может оказаться неэффективным в 2018 году. Если цены на нефть продолжат расти, это может вызвать значительный рост сланцевой добычи в США. В результате на рынке может снова установиться профицит предложения и начнется падение цен. Так что сейчас экспортерам из ОПЕК+ стоит внимательно следить за ситуацией в США.

ОПЕК против сланца

Ценовая конъюнктура на рынке нефти в ближайшие годы будет складываться вокруг конкуренции ОПЕК+ со сланцевыми производителями США. Основной фактор конкурентоспособности ОПЕК+ — большая доля на рынке производителей сланцевой нефти — короткий временной лаг от инвестиций до начала добычи (пять-шесть месяцев) и рост производительности. Страны ОПЕК словно тестируют сланцевую отрасль. Первый «тест» начался в ноябре 2014 года, когда члены ОПЕК отказались ограничить добычу. Участники картеля, прежде всего Саудовская Аравия, рассчитывали, что в результате падения цен с рынка уйдут производители с высокой себестоимостью добычи. Значительного спада добычи ожидали и в сланцевой отрасли США, где после первого года эксплуатации скважины добыча падает, как правило, на 70%.

Но сланцевая отрасль оказалась устойчивой к «ценовому шоку» в 2015–2016 годах. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), сокращение добычи в сланцевых бассейнах в США составило лишь 0,8 млн барр. в сутки за два года — c 6,0 млн барр. в сутки на пике в марте 2015 года до 5,2 млн барр. в сутки в декабре 2016 года. Выжить сланцевым производителям удалось за счет улучшения производительности, сокращения цен на услуги подрядчиков и перехода на высокорентабельные участки (sweet spots). При этом страны ОПЕК за этот период нарастили добычу на 2,2 млн барр. в сутки — экспортеры пытались компенсировать выпадающие от снижения цен доходы за счет роста добычи, кроме того, в 2016 году с Ирана сняли запрет на экспорт нефти.

Экономические проблемы и подготовка властей Саудовской Аравии к IPO компании Saudi Aramco вынудили ОПЕК пойти на изменение стратегии. В конце ноября 2016 года ОПЕК и другие страны-экспортеры, прежде всего Россия, договорились о снижении добычи на 1,8 млн барр. в сутки в первом полугодии 2017 года. Второй «тест» ОПЕК+ должен был показать, как сланцевые компании отреагируют на рост цен. Были опасения, что производители сланцевой нефти могут сильно нарастить производство, поэтому масштаб ограничений, о которых договорились год назад, был рассчитан так, чтобы цена оставалась в пределах $60 за баррель.

В итоге рост сланцевой добычи оказался ниже ожиданий: +0,8 млн барр. в сутки в январе—октябре 2017 года. Это стало одним из ключевых факторов установления дефицита на рынке (что эквивалентно сокращению коммерческих запасов) и роста цен на нефть до двухлетнего максимума в октябре—ноябре. В СМИ, сообщавших об устойчивости сланцевых производителей в 2015–2016 годах, сейчас можно прочитать об ухудшении перспектив отрасли, несмотря на рост цен на нефть.

Прогнозы

Но нельзя однозначно сказать, что реакция сланцевой отрасли на вызов со стороны ОПЕК+ оказалась слабой. Количество активных буровых установок выросло за два года на 17% (во многом за счет крупнейшего бассейна Permian: +47%). Сланцевые компании были вынуждены повышать производительность при низких ценах в 2015–2016 годах, но продолжили этот курс и после повышения цен. Последние инновации были направлены на улучшение дизайна по заканчиванию скважин, что позволило уже в этом году увеличить средний дебит в первый месяц действия скважины (IP rate) на 16,6%.

Недостаточно динамичный рост добычи был вызван увеличением числа пробуренных, но не законченных скважин (так называемых DUC-скважин). С декабря 2016 года по октябрь 2017 года их стало на 1,9 тыс. скважин больше: в среднем компании отправляли в запас 17% пробуренных скважин. В экспертной среде нет консенсуса относительно причин такой тактики компаний. Скептики сомневаются в рентабельности скважин, отправленных в запас. Оптимисты указывают, что компании ищут возможности по улучшению их рентабельности перед запуском. Так или иначе, получилось, что производители сланцевой нефти неявно поддержали ограничения ОПЕК+.

В прогнозах динамики сланцевой добычи на 2018 год — также большой разброс. Это и понятно при столь противоречивых сигналах отрасли. Возможно, аналитики закладывают разные сценарии накопления/ввода DUC-скважин. Консалтинговая компания Rystad прогнозирует рост на 1,4 млн барр. в сутки, EIA — лишь на 0,3 млн барр. в сутки. Оценки точности прошлых прогнозов не добавляют ясности. В 2015–2016 годах прогнозы EIA были слишком пессимистичными, прогнозы Rystad на этот год были чересчур оптимистичными.

Из-за неопределенности с прогнозами по сланцевой отрасли участникам ОПЕК+ стоит повременить с продлением соглашения и продолжать мониторинг ситуации. Из-за наличия временного лага между решением о новом бурении и вводом новых скважин только в марте—апреле 2018 года будет видна реакция сланцевой добычи на наблюдаемый сейчас (в октябре—ноябре) рост цен. С учетом того, что сезонный пик спроса приходится на вторую половину года, участникам соглашения разумно было бы продлить его пока только на три месяца, по июнь 2018 года.

Об авторах
Виктор Курилов старший эксперт Института энергетики и финансов
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: нефть , мнение , ОПЕК
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