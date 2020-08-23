Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Навального доставили на лечение в Берлин, в Минске прошла многотысячная акция протеста против итогов президентских выборов, Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия, а в РЖД провели обыски. Главное — в обзоре РБК

Алексея Навального перевезли в Берлин

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по одной из версий, мог быть отравлен утром 20 августа, на самолете транспортировали из Омска в Берлин, где он пройдет курс лечения.

Навального поместили в клинику «Шарите» (Charite). Из аэропорта его доставили в госпиталь на транспорте вооруженных сил Германии. Как заявляла пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, политик находится в стабильном состоянии. Эту информацию подтвердил основатель фонда Cinema for Peace, который организовывал перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизель.

Навального доставили в Берлин как «гостя канцлера». Такой статус — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту», сообщил немецкий телеканал ZDF.

Соратник Навального Алексей Волков сообщил, что перелет политика в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» и попечитель Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина.

Позднее Зимин подтвердил эту информацию и заявил, что удивлен реакцией общества на этот шаг. «Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно <...>: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — отметил он.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.

Противники Лукашенко устроили многотысячное шествие

В Минске прошли новый митинг и шествие против результатов президентских выборов. В нем участвовали десятки тысяч человек, сообщил корреспондент РБК.