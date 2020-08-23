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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Навального доставили на лечение в Берлин, в Минске прошла многотысячная акция протеста против итогов президентских выборов, Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия, а в РЖД провели обыски. Главное — в обзоре РБК

Алексея Навального перевезли в Берлин

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по одной из версий, мог быть отравлен утром 20 августа, на самолете транспортировали из Омска в Берлин, где он пройдет курс лечения.

  • Навального поместили в клинику «Шарите» (Charite). Из аэропорта его доставили в госпиталь на транспорте вооруженных сил Германии. Как заявляла пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, политик находится в стабильном состоянии. Эту информацию подтвердил основатель фонда Cinema for Peace, который организовывал перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизель.
  • Навального доставили в Берлин как «гостя канцлера». Такой статус — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту», сообщил немецкий телеканал ZDF.
  • Соратник Навального Алексей Волков сообщил, что перелет политика в Германию оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» и попечитель Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина.
  • Позднее Зимин подтвердил эту информацию и заявил, что удивлен реакцией общества на этот шаг. «Мне не очень понятен ажиотаж в связи с оплатой известного самолета. А если понятен, то очень грустно <...>: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — отметил он.
  • Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.

Противники Лукашенко устроили многотысячное шествие

В Минске прошли новый митинг и шествие против результатов президентских выборов. В нем участвовали десятки тысяч человек, сообщил корреспондент РБК.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
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Фото: Евгений Малолетка / AP

  • Протестующие собрались на площади Независимости в центре Минска. Они скандировали «Свободу!», «Уходи!» и «Лукашенко в автозак!». К демонстрантам присоединилась колонна рабочих транспортных заводов, устроивших забастовку, сообщил Tut.by.
  • Минобороны Белоруссии пригрозило привлечь военных в случае нарушения порядка на мемориалах, посвященных Второй мировой войне. В этом случае протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией», заявило ведомство.
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  • По оценке МВД Белоруссии, за день, предшествующий воскресному шествию, на митинги в поддержку Лукашенко вышли почти в пять раз больше людей, чем на акции протеста против результатов выборов. Мероприятия «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» собрали более 30 тыс. человек, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. «Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек», — указала она

Лукашенко решил закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника, 24 августа, закрыть все бастующие предприятия.

  • «Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…>. Но если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — сказал он.
  • На фоне протестов Лукашенко сменил губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Неделю назад власти Гродненской области вступили в диалог с протестующими, а начальник областного УВД Вадим Синявский на встрече с пострадавшими при разгоне акций протеста извинился за действия своих подчиненных и пообещал разобраться.
  • Белорусский президент на митинге в свою поддержку, прошедшем в городе Гродно, назвал постановочными 60% кадров с синяками пострадавших в ходе митингов людей, а также призвал простить силовиков, «даже если они где-то ошиблись».

Акция у Комаровского рынка в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Василий Федосенко / Reuters

СК провел обыски в РЖД

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.

  • Как пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией в РЖД, следователи на прошлой неделе «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Проверка, по его словам, связана с периодом до 2015 года: у правоохранительных органов возникли вопросы по эпизодам возможных нарушений со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами (какими именно, собеседник РБК не уточняет). Действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела, добавил собеседник РБК.
  • Один из собеседников РБК утверждает, что следователи приходили, в частности, в офис заместителя гендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина. Также, по его информации, проверки могли проходить у заместителя главы РЖД Павла Иванова, начальника Центральной дирекции управления движением (занимается вопросами управления перевозочным процессом).
  • Как утверждают два собеседника РБК, действия сотрудников правоохранительных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, возглавившего компанию в конце 2015-го, то есть уже после интересовавших следователей возможных эпизодов. По словам одного из источников РБК, глава РЖД планирует обратиться к председателю СК Александру Бастрыкину.
Авторы: Михаил Юшков, Виктория Полякова
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