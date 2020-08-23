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Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж

23 августа люди собрались в центре Минска на марш протеста. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тысяч человек. Стелу «Минск — Город-герой» оцепили военные. Как выглядит марш в Минске — в фоторепортаже РБК
Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP
Люди стали собираться на проспекте и площади Независимости около 14:00
Фото: РБК
Фото: РБК
По оценкам Tut.by, собралось больше 100 тыс. человек. Они скандировали «Уходи»
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Силовики через мегафоны транслировали призывы разойтись и предупреждали о возможном применении силы. Ранее в тот же день МВД выпустило сообщение, где говорило о незаконности несанкционированных массовых мероприятий и ответственности за участие в них
Фото: РБК
Фото: РБК
В какой-то момент людей стало так много, что они начали занимать проезжую часть проспекта Независимости
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
23 августа в Минобороны заявили, что в случае нарушения порядка у мемориалов и памятников людям придется «иметь дело не с милицией, а с армией»
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Площадь вокруг стелы «Минск — Город-герой» оцепили и окружили колючей проволокой
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Около 17:00 протестующие стали собираться в районе стелы, на некотором расстоянии от силовиков
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа — дня президентских выборов. По озвученным ЦИК результатам, выборы в шестой раз выиграл Александр Лукашенко. Протесты проходят с требованием его отставки и проведения честной избирательной кампании.
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Теги: мультимедиа, Минск, протесты, Белоруссия, Александр Лукашенко ..., Светлана Тихановская, выборы
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