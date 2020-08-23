Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж

23 августа люди собрались в центре Минска на марш протеста. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тысяч человек. Стелу «Минск — Город-герой» оцепили военные. Как выглядит марш в Минске — в фоторепортаже РБК

Люди стали собираться на проспекте и площади Независимости около 14:00

По оценкам Tut.by, собралось больше 100 тыс. человек. Они скандировали «Уходи»

Силовики через мегафоны транслировали призывы разойтись и предупреждали о возможном применении силы. Ранее в тот же день МВД выпустило сообщение , где говорило о незаконности несанкционированных массовых мероприятий и ответственности за участие в них

В какой-то момент людей стало так много, что они начали занимать проезжую часть проспекта Независимости

23 августа в Минобороны заявили, что в случае нарушения порядка у мемориалов и памятников людям придется «иметь дело не с милицией, а с армией»

Площадь вокруг стелы «Минск — Город-герой» оцепили и окружили колючей проволокой

Около 17:00 протестующие стали собираться в районе стелы, на некотором расстоянии от силовиков