Протесты в Белоруссии , 23 авг, 18:16
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Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
23 августа люди собрались в центре Минска на марш протеста. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тысяч человек. Стелу «Минск — Город-герой» оцепили военные. Как выглядит марш в Минске — в фоторепортаже РБК
Люди стали собираться на проспекте и площади Независимости около 14:00
По оценкам Tut.by, собралось больше 100 тыс. человек. Они скандировали «Уходи»
Силовики через мегафоны транслировали призывы разойтись и предупреждали о возможном применении силы. Ранее в тот же день МВД выпустило сообщение, где говорило о незаконности несанкционированных массовых мероприятий и ответственности за участие в них
В какой-то момент людей стало так много, что они начали занимать проезжую часть проспекта Независимости
23 августа в Минобороны заявили, что в случае нарушения порядка у мемориалов и памятников людям придется «иметь дело не с милицией, а с армией»
Площадь вокруг стелы «Минск — Город-герой» оцепили и окружили колючей проволокой
Около 17:00 протестующие стали собираться в районе стелы, на некотором расстоянии от силовиков
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа — дня президентских выборов. По озвученным ЦИК результатам, выборы в шестой раз выиграл Александр Лукашенко. Протесты проходят с требованием его отставки и проведения честной избирательной кампании.